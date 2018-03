Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Akıncı’nın sözleri ve yakın gelecek… AB içinde 2 devlet olgusu bir devlet Reviewed by Momizat on Mar 06 . Her ne kadar kabul etmekte zorlansak da Kıbrıs'ta federal bir çözüm ihtimalinin çok azaldığını söylemek yanlış olmaz... Zaten bunu bizzat süreci götüren büyükle Her ne kadar kabul etmekte zorlansak da Kıbrıs'ta federal bir çözüm ihtimalinin çok azaldığını söylemek yanlış olmaz... Zaten bunu bizzat süreci götüren büyükle Rating: 0