Akıncı’nın sözleri ve yakın gelecek… AB içinde 2 devlet olgusu bir devlet

Her ne kadar kabul etmekte zorlansak da Kıbrıs’ta federal bir çözüm ihtimalinin çok azaldığını söylemek yanlış olmaz…

Zaten bunu bizzat süreci götüren büyüklerimizin, mesajlarının satır atalarında yakalamak mümkün…

Crans Montana filmin final sahnesiydi aslında…

Ayrılık vardı…

Yılların getirdiği kader ayrılığının perde gerisinde, düşünsel, zihinsel ayrılığın yattığı ortada…

Ama haklı, ama haksız…

Sınırımızın diğer yakasındaki komşularımız, sayısal üstünlükten hareketle, sahip oldukları gücü bizimle eşit oranda paylaşmak niyetinde değil…

Bunu geleneksel, milliyetçi algı anlamında yazmıyorum…

En basit haliyle, küçük bir bakkalı, dev bir market haline getirmişsiniz, eski ortağınız 40 yıl sonra çıkıp yarısı benimdir diyor…

Size bunun yarısını verecek enayi ortak var mı?

Hele de ticaret erbablığı dünyaya nam salmış bir kimlikten söz ediyoruz…

“Zihniyet değişimi yapın, marketin yarısını bize verin” diyoruz ısrarla…

Bunun kolay olmayacağını çok iyi biliyoruz…

Empati yapalım…

Ben vermezdim şahsen…

Federasyon çözümüne gönülden bağlı, sorunu sürekli yasal mevzuatlara, BM kararlarına dayandıran duygusal bir kitleye sahibiz…

Sürecin mevcut haliyle devam etmesine inanan…

Tamam da, olmuyor… her seferinde en büyük hayal kırıklığını biz yaşıyoruz…

Karşı komşularımızın hiç bir kaybı yok…

Süreç devam edecekse de etmeyecekse de, bu bir uzlaşı ile olacak…

Evet…

Kıbrıs Türk Halkı, belirsiz bir gelecekten usandı…

Ama uzlaşamıyorsak, artık kısır döngü içinde tekrar tekrar aynı noktaya varmak yerine, alternatif çareleri düşünmek zorundayız…

Bir süredir konuşuluyor…

En son da bizzat Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından dile getirildi…

Her nedense bizim tarafta çok yankı bulmasa da, Cumhurbaşkanı’nın sözleri Güney Kıbrıs’ta çok konuşuldu…

Akıncı, AB çatısı altında 2 devletin de Rum lider Nikos Anastasiadis’e sorulması gerekenler arasında yer aldığını söyledi.

Anlaşsalar da anlaşamasalar da Kıbrıs’ta barış içinde yaşamak istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı şunları da ekledi:

“Savaşlara doyduk, yeni kan dökülmesini istemiyoruz. Geriye ne şık kalıyor? Uzlaşarak anlaşarak ileriye bakabilmek. Eğer federal yapıyı içselleştiremiyorsan, senin azınlığın değilsem, bir başka ülkeye bağlanmak da istemiyorsam ne kalıyor geriye? Bir devletin varlığı ekonomik olarak güçlenmek ve sen de istersen AB içinde buluşmak… Bundan daha iyisi var mı? Varsa söylesin biri…”

Evet… Crans Montananın ardından AB içinde 2 devlet olgusu bir süredir uluslararası aktörlerce de ihtimal dışı bırakılmıyor…

Özetle, bir miktar toprak Rum tarafına iade edilebilir…

Mülkiyette, AHİM kararlarıyla çözüm geniş amlamda sağlanabilir…

AB çatısı altında, garantiler nasıl olur? Bunu şu an kestirmek güç…

Sonuçta, Türkiye, Ada üzerindeki haklarından bir çırpıda vazgeçmez…

Ama Kıbrıslı Türklerin yararına olacak bir formüle de karşı çıkmaz…

AB ve BM’nin baş aktörleri, Uluslararası güçler AB çatısı 2 ayrı devlet formülünü ciddi ciddi düşünmeye başladılar…

Bu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da açıkca dile getirildi…

Anlayacağınız…

Bu konu, önümüzdeki günlerin ana gündem maddesi olmaya aday…

Bekleyip görelim…

Levent Kutay-Kıbrıs Postası