Akıncı’nın İİT’ye mektubu Rum basınında…“Akıncı Erdoğan’ın Yolunda”

Akıncı’nın İİT üyesi ülkelerin devlet başkanlarına gönderdiği ve Crans-Montana’daki konferans sonrası durum hakkında bilgi vererek Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların kaldırılması çabalarına destek istediği mektubu, Rum basınında da yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin devlet başkanlarına gönderdiği ve Crans-Montana’daki konferans sonrası durum hakkında bilgi vererek Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların kaldırılması çabalarına destek istediği mektubu, Rum basınında da yankı buldu.

Fileleftheros gazetesi “Akıncı Erdoğan’ın Yolunda” başlığıyla verdiği haberinde, Akıncı’nın müttefik ve destek bulma amacıyla doğuya ve İslam alanına doğru bakmaya karar verdiği yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın AB ve NATO’daki müttefikleriyle görüş ayrılığına düştüğünde doğuya ve Arap dünyasına yönelik açılımlarda bulunduğunu savunan gazete, Akıncı’nın da bir şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın benzer uygulamalarını takip ettiğini iddia etti.

Akıncı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine yönelerek gerek siyasi gerekse ekonomik destek istediğini yazan gazete, bu hareketin, “işgal rejimi” ve Ankara’nın Kıbrıs sorununda yeni koşullar yaratma çabasının bir parçasını teşkil ettiğini savundu.

Haberin devamında Akıncı’nın mektubu ayrıntısıyla aktarıldı.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi:

Alithia: “Akıncı’dan İİT’ye ‘Ambargonun’ Kalkması İçin Mektup”

Haravgi: “Akıncı ‘Ambargonun Kalkması’ İçin Destek İstiyor”

Politis: “Ambargo Aklına Geldi”

Tak