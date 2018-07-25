Akıncı ve Çavuşoğlu görüşmesi…Akıncı: “Lute’un ziyareti nabız yoklamaya yönelik”

Akıncı ve Çavuşoğlu, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici vizyonla görevlendirdiği Jane Holl Lute’un gelişinin, müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine, bu ziyaretin, Genel Sekreterin son değerlendirmesi ışığında nabız yoklamaya yönelik olduğuna işaret etti.

Akıncı, KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile son gelişmeler yanında Lute ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi de değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, “Adil çözümden tüm tarafların kazançlı çıkacağı düşüncesiyle hep olumlu adımlar attık. Bundan vazgeçecek değiliz, yeter ki karşılıksız kalmasın” dedi.

Yunanistan’da dünden beri süren ve can kayıplarına neden olan yangından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Akıncı, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını dileyerek “Acılarını halkım adına paylaşıyor, acil şifalar diliyorum” dedii

ÇAVUŞOĞLU: “ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN NEDENİ RUMLARIN, KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIK GÖRMESİ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, KKTC ile TC arasındaki bağların nasıl güçlendirileceği, iş birliğinin daha da artırılabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, adada adil ve kalıcı çözümden yana yapıcı tutumlarının sürdüğünü vurguladı.

Müzakerelerin Crans Montana’da da sonucuz kalmasının nedeninin Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri azınlık görmesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Adada her iki halkın da eşit olduğu gerçeği değişmedi, değişmeyecek” dedi.

Çavuşoğlu, Türk tarafı ve Kıbrıs Türk halkı olarak hep adil kalıcı çözümden ve müzakereden yana olduklarını ancak Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadığını, ambargo ve izolasyonların devam ettiğine işaret ederek, Rum tarafının, kendisini adanın tek sahibi olarak görmekten vazgeçmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hidrokarbon konusunda tavırlarının bundan sonra farklı olacağını tüm dünyaya ilan ettiklerini belirterek “Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı sona erdi.

Akıncı ve Çavuşoğlu, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antoni Guterres’in geçici misyonlar görevlendirdiği Jane Holl Lute’un adaya yaptığı ziyaretin, “müzakereler yeniden başlıyor” şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclisteki partilerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantının ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu’yla birlikte açıklamalarda bulunan Akıncı, Çavuşoğlu’nun Türkiye’deki yeni kabinedeki üstlendiği Dışişleri Bakanı göreviyle ilk ziyaretini KKTC’ye yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görevine artan bir sorumlulukla devam eden Çavuşoğlu’nu kutladı.

Dün akşam baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, geleneksel olarak yapıldığı gibi, Meclis’teki hükümet ve muhalefet partilerinin başkanlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren Akıncı, Çavuşoğlu’nun bu gelişinde Lute ziyaretiyle ilgili de değerlendirme yapma imkanı bulduklarını kaydetti.

BM Genel Sekreterinin geçici bir misyonla görevlendirdiği Lute’la dün yapılan toplantıya işaret eden Akıncı, bu görüşmeyi de gerek dün gece gerek bu sabah yaptıkları toplantıda ele aldıklarını anlattı

Lute’un gelişinin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Akıncı şunları kaydetti:

“Lute’un gelişi yanlış değerlendirilmemelidir. Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmamalıdır. BM Genel Sekreteri Crans Montana’daki sonuçsuz konferansın ardından taraflardan bir ricada bulunmuştu. ‘Gidin değerlendirmelerinizi yapın ve bu değerlendirmeler sonunda düşünce ve görüşlerinizi benimle paylaşın, eğer benim yapabileceğim bir şey varsa bunu benimle paylaşınız. Yapabileceğim bir şey varsa bunu yapmaya hazırım. Kıbrıs’ta çözüme katkıda bulunma yönünde bir fırsatım varsa bunu değerlendirmeye hazırım’ demişti. Lute’un gelişi tamamen bu değerlendirme ışığında yapılmış bir geliştir, yani bir nabız yoklama ziyaretidir.”

“LUTE İYİ BİR DİNLEYİCİ”

Lute’un iyi bir dinleyici olduğunu, kendisiyle uzun bir konuşma yaptıklarını anlatan Akıncı, Lute’a olayı nasıl gördüklerini; bu sorun bu kadar yıldır aşılamamışsa bunun kökeninde yatan nedenleri Kıbrıs Türk tarafının nasıl değerlendirdiğini; iyi niyetle çıkış yollarının ne olabileceğini izah ettiklerini söyledi.

Akıncı “Çünkü biz, Türkiye’yle birlikte, Kıbrıs’ta barış ve huzur istiyoruz; Doğu Akdeniz’in bir istikrar bölgesi olmasını istiyoruz; Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasında, Türkiye ile de Yunanistan arasında iyi münasebetlerin olmasını istiyoruz” dedi.

Bunların her zaman seslendirdikleri, altını çizdikleri konular olduğunu anlatan Akıncı, “Karşılıklı kabul edilebilir, adil bir çözümden tüm tarafların kazançlı çıkacağının bilinciyle bugüne kadar hep olumlu adımlar attık bundan sonrası için de da olumlu tavrımızdan vazgeçecek değiliz, yeter ki bu olumlu yapıcı yaklaşımlar karşılıksız kalmasın” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çözümün gerçekçi, adil ve uygulanabilir olmasının önemine işaret etti.

“YUNAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan’da yaşanan yangına da değinerek yangının kısa sürede kontrol altına alınması temennisini dile getirdi. Akıncı, “Yunan halkının acısını paylaşıyorum” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, adada bir çözüm bulunamamasının sebebinin, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri eşit olarak görmemesi ve hiçbir şeyi Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememesi olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ortak basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla yapılan toplantılarda, KKTC ile TC arasındaki bağın nasıl daha da güçlendirilebileceği, işbirliğinin nasıl ilerletilebileceği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından geçici olarak görevlendirilen özel Danışman Jane Holl Lute’nin dünkü temaslarını değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Lute’nin görevlendirmesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tarafların ve garantör ülkelerin ne düşününün görmek istemesinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, aslında Genel Sekreter’in, İsviçre’de garantör ülkelerin katılımıyla yer alan Kıbrıs’la ilgili zirvede “tabloyu çok net bir şekilde“ gördüğüne inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, 11 Şubat 2014’te dönemin liderleri tarafından üzerinde mutabık kalınan çerçeve ve BM Genel Sekreteri’nin önerisini kabul ederek müzakereleri sürdürdüğünü ifade etti.

ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN SEBEBİ…

Müzakerelerin bir çözümle sonuçlanmamasının nedeni ile ilgili olarak da Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkünü bir azınlık olarak görmeye devam ediyor, eşit bir ortak olarak görmek istemiyor ve hiçbirşeyi Kıbrıs Türkü ile paylaşmak istemiyor. Çözümsüzlüğün sebebi budur” dedi.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının her zaman adil ve kalıcı bir çözümden yana olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu tavrın 2004’te halkların onayına sunulan çözüm planı döneminde ve Crans Montana’da (İsviçre’de) de görüldüğünü vurguladı. Çavuşoğlu, buna rağmen Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadığını ve ambargonun devam etmekte olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, “Rum tarafı adanın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeli. Özellikle hidrokarbon araştırmaları yada sondajlarında bu tavrı net bir şekilde görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bizim tavrımızın, hidrokarbon sondajları konusunda farklı olacağını zaten tüm dünya kamuoyu ile paylaştık. Özellikle Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi.

“İKİ HALKIN ÖZELLİKLE KIBRISLI TÜRKLERİN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASINI SAĞLAMAMIZ LAZIM”

Güvenlik konusuna da değinen Çavuşoğlu, “Adada iki halkın, özellikle Kıbrıslı Türklerin huzur içerisinde yaşamasını sağlamamız lazım. Hiçbir zaman bencil veya tek taraflı düşünmedik” dedi.

Çavuşoğlu, “Türkiye Kıbrıs meselesine diyalog ve diplomasiye dayalı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği inancını muhafaza etmektedir. Adadaki her iki tarafın da siyasi eşit olduğu gerçeği asla değişmez ve değişmeyecektir” dedi.

Türkiye’nin garantör ülke olarak hangi adımları atacağını, müzakereler başlamadan neler yapılması gerektiğini görüşmeye başladığını kaydeden Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte neler yapacağımız konusunda biraz daha netleşecektir” ifadesini kullandı.

“YUNANİSTAN’DAKİ YANGIN İÇİN HELİKOPTER VE UÇAKLAR HAZIR”

Yunanistan’da 50 civarında insanın hayatını kaybettiği yangına da değinen Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanını aradığını ve başsağlığı dilediğini, Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu ilettiğini ancak Yunan Dışişleri Bakanı’nın şimdilik yardıma ihtiyaçları olmadığını söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, yangın söndürme uçak ve helikopterlerin Yunanistan hareket için hazır olduğunu söyledi.

İLK ZİYARET KKTC’YE

Türkiye’de hükümetin kurulmasıyla ilk ziyaretin KKTC’ye yapılması geleneği çerçevesinde,yeni hükümetin Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretini KKTC’ye yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’ye yaptığını, yakın gelecekte de Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın KKTC’yi ziyaret edeceğini söyledi.

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