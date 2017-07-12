Akıncı: Sıfır asker sıfır garanti bir slogan haline geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Gazeteciler Birliği Kompleksi açılışında konuştu. Akıncı Crans Montana’da yaşanan sürecei ve sonrasındaki gelişmeleri yorumladı. Rum Lider Nikos Anastasiadis’e sert eleştirilerde bulunan Akıncı, sürecin sadece güvenlik ve garantiler nedeniyle çökmediğini kaydetti.

Akıncı açılış öncesinde yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi.

Kıbrıs konusuna da değinen Akıncı, “Crans-Montadaki yoğun 10 günlük müzakereden sonra başarıya ulaşamadan döndük. Bunun nedenleri var taraflar bu nedenleri anlatmaya başladı. Ama bizim gönlümüz arzu ederdi ki bu nedenleri BM açıklasın”dedi.

Akıncı’nın açıklamalarından satır başları şöyle

BM’nin gönderdiği taslak rapor tipik bir BM tavrı

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye bu süreçte çözüme ulaşılabilmesi için gereken esneklikleri fazlasıyla gösterdi

Kıbrıs Türk tarafı figüran değil aktör olmuştur

Bu konferans dizilerinin mimarı Kıbrıs Türk tarafıdır.

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