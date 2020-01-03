Akıncı: “EastMed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konu”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atina’da Yunanistan-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanan EastMed boru hattı anlaşmasının, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’den

Güney Kıbrıs’a, oradan Girit’e ve Yunanistan’a, nihayetinde de İtalya’ya

uzanması planlanan boru hattının, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve

masraflı bir güzergah durumunda olduğunu belirterek, konunun uzmanlarının karşı

görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı Güney

Kıbrıs’ın tek başına AB’ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne

yardımcı olmayacağının açık olduğunu söyledi.

Akıncı açıklamasına şöyle devam etti;

“Politik atmosfer, atılacak karşılıklı adımlarla

değiştirilebilir; ancak coğrafyayı değiştirmek olanaksızdır. Coğrafi gerçekler

ise, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi

dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir.

Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz’deki enerji

kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte

kalkınmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda

uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır.

Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü,

sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir”

KKTC Enformasyon Dairesi