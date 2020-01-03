Akıncı: “EastMed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konu”
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atina’da Yunanistan-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanan EastMed boru hattı anlaşmasının, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konu olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’den
Güney Kıbrıs’a, oradan Girit’e ve Yunanistan’a, nihayetinde de İtalya’ya
uzanması planlanan boru hattının, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve
masraflı bir güzergah durumunda olduğunu belirterek, konunun uzmanlarının karşı
görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı Güney
Kıbrıs’ın tek başına AB’ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne
yardımcı olmayacağının açık olduğunu söyledi.
Akıncı açıklamasına şöyle devam etti;
“Politik atmosfer, atılacak karşılıklı adımlarla
değiştirilebilir; ancak coğrafyayı değiştirmek olanaksızdır. Coğrafi gerçekler
ise, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi
dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir.
Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz’deki enerji
kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte
kalkınmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda
uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır.
Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü,
sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir”
KKTC Enformasyon Dairesi