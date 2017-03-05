Akıncı: “Çözümü her ne pahasına olursa olsun yapacak da değiliz” Reviewed by Momizat on . KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının çözümden vazgeçmediğini, ancak bir çözüme ne pahasına olursa olsun gitmeyeceklerini söyledi. Tatlısu Ot KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının çözümden vazgeçmediğini, ancak bir çözüme ne pahasına olursa olsun gitmeyeceklerini söyledi. Tatlısu Ot Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » Akıncı: “Çözümü her ne pahasına olursa olsun yapacak da değiliz”

Akıncı: “Çözümü her ne pahasına olursa olsun yapacak da değiliz”

Haber Tarihi:: 05 Mart 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının çözümden vazgeçmediğini, ancak bir çözüme ne pahasına olursa olsun gitmeyeceklerini söyledi.

Tatlısu Ot Kültür Festivalinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ta, haklı olduğumuz eşitlik içinde yaşayacağımız bir çözümden vazgeçmiş değiliz. Ancak bunu, her ne pahasına olursa olsun yapacak da değiliz. Haklarımızı, eşitliğimizi, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü koruyarak ilerleyeceğiz” dedi.

Tak

Share

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

Scroll to top