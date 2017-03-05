Akıncı: “Çözümü her ne pahasına olursa olsun yapacak da değiliz”

Momizat

Mar 05

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının çözümden vazgeçmediğini, ancak bir çözüme ne pahasına olursa olsun gitmeyeceklerini söyledi. Tatlısu Ot

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının çözümden vazgeçmediğini, ancak bir çözüme ne pahasına olursa olsun gitmeyeceklerini söyledi. Tatlısu Ot

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