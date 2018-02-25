AKEL’den Anastasiadis’e tepki “Türkiye’nin niyetini gizledi…”

AKEL, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in açıklamaların ardından, Kıbrıs Rum hükümeti ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e tepki gösterdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, hükümetin Türkiye’nin enerji konusundaki niyetini biliyor olmasına rağmen seçimler nedeniyle bunu gizlediğini ve bu konuda hiçbir adım atmadığını söyledi.

Stefanu, Kasulidis’in “Amerikalıların Güney Kıbrıs’ı, ilişkileri çok da iyi olmadığı için Ankara üzerinde etkili olamayacakları konusunda uyardığı” şeklindeki açıklamalarının, Kıbrıs Rum hükümetinin hidrokarbon yatakları konusundaki “seçim öncesi sahte hislerine” işaret ettiğini kaydetti.

Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümünün, hidrokarbon yataklarından istifade edebilmenin başarıya ulaşması için en etkin yöntem olacağına vurgu yaptı.Gazete devamla, AKEL’in bu eleştirilerine Kıbrıs Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Viktoras Papadopulos’tan yanıt geldiğini yazdı.Habere göre, Papadopulos, AKEL’in izlediği bu tutumla, birlik ve beraberlik ortamına zarar verdiğini ve Anastasiadis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik hakları için mücadele verdiği bu dönemde, AKEL’in yaptığı bu saldırıların üzücü olduğunu kaydetti.Papadopulos, bu konudaki takdiri halka bıraktıklarını da ifade etti.

Tak-Yenidüzen