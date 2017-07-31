AKEL Milletvekili Eleni Mavru:Anastasiadis çözüm istediğine ikna etmeli

AKEL Milletvekili Eleni Mavru: Kıbrıs Rum tarafının önemli, devamlı maksimalist taleplerde bulunması doğru değil

AKEL Milletvekili Eleni Mavru, Crans-Montana’daki başarısızlığın ardından Kıbrıs Rum tarafının oldu bittilerden kaçınılması için, önemli, devamlı ve caydırıcı hareketlerde bulunması gerektiğini söyledi.

Astra’ya konuşan Eleni Mavru, geçtiğimiz hafta Anastasiadis’in atmosferi ve Espen Barth Eide ile ilişkileri kötüleştiren hareketlerde bulunduğunu ifade etti.

Mavru, Anadtasiadis’in müzakere masasında maksimalist tezler sunmasının tatmin edici olmadığını, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözüm konusunda bir uzlaşma izlediği konusunda ikna edici olması gerektiğini belirtti. Eleni Mavro Kıbrıs Rum tarafının federal çözüme hazır olduğuna ikna etmek için, doğru mesajlar göndermesi gerektiğini kaydetti.

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