AKEL, Kıbrıslı Türk yazarların eserlerinin, Rum okullarında müfredatta yer almasına karşı çıktı

AKEL, Kıbrıslı Türk yazarların eserlerinin, Rum okullarında müfredatta yer almasının tartışma konusu yapılması için yapılan başvuruya karşı çıktı.

AKEL Merkez Komitesi Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun açıklaması şöyle:

“Kıbrıslıtürk yazarların okul müfredatlarında yer almasının Temsilciler Meclisi Eğitim İşleri Komitesi’nde tartışma konusu haline getirilmesi için komitede yer alan bazı milletvekilleri tarafından başvuru yapıldığına dair Politis Gazetesi’nde yayınlanan haberle ilgili olarak, bunun Meclis’te tartışma konusu haline getirilmesine AKEL milletvekillerinin kesin ve kararlı bir şekilde karşı çıktıklarını belirtmek isterim.

Merak ediyoruz, diğer siyasi partilerin pozisyonu nedir? Bu konuda hükümet partisi DİSİ’nin pozisyonu nedir? AKEL olarak, Temsilciler Meclisi Eğitim Komitesi’ne DİSİ’nin başkanlık ettiğini hatırlatırız.

Bu konunun tartışmaya açılması için yapılan başvuruya ELAM ve Yurttaşlar İttifakı milletvekilleri ile birlikte imza atan DİKO’nun pozisyonu nedir?

Bu konunun geri çekilmesini istiyoruz. Bu konunun tartışmaya açılabilmesi için Eğitim İşleri Komitesi’nin üyelerinin çoğunluğunun desteği gerekiyor. AKEL, bu konunun tartışmaya açılmasına karşıdır ve karşı olacaktır.”

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