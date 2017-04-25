AKEL Genel Sekreteri Kiprianu:Anastasiadis,başkanlık seçimlerini düşünerek süreçten ayrılmak için bahane aramaya ve çözümsüzlüğün sorumluluğunu Akıncı’ya yüklemeye çalışıyor

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Anastasiadis’in, ikinci tur başkanlık seçimlerini düşünerek süreçten ayrılmak için bahane aramaya ve çözümsüzlüğün sorumluluğunu Akıncı’ya yüklemek için çalışmaya devam ettiği söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’in önümüzdeki başkanlık seçimlerini düşünmeye ve bu yönde hareket etmeye başlayarak, çözüm sürecini gözden çıkarıp çözümsüzlüğün sorumluluğunu Akıncı’ya yükleme için düğmeye bastığını açıkladı.

Bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta Andros Kiprianu, AKEL’in, Anastasiadis’in ve hükümet kanadının açıklamalarıyla keyfi bir yeni atmosfer yarattıklarını vurguladı. AKEL Genel Sekreteri, partisinin, Anastasiadis’in müzakereleri ileriye götürme konusunda büyük bir kararsızlık içinde olduğundan emin hale geldiğini, Anastasiadis’in 2018 başkanlık seçimlerini çözümden çok daha fazla düşünmeye başladığının herkes tarafından görülebilecek kadar açık hale geldiğini vurguladı.

Kiprianu, Anastasiadis’in, partisinin ve aynı zamanda bizzat kendisinin de 1993, 1998 ve 2013 yıllarında Başkanlık uğruna değiştiği gibi değişime uğramaya başladığını söyledi. Kiprianu, Anastasiadis ve hükümetinin büyük bir dönüş için zemin hazırladığını ifade ederek, sorumluluğu Akıncı’ya yükleyerek, kamuoyunu olası bir başarısızlığa hazırlamak için düğmeye bastıklarını kaydetti.

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