AKEL Genel Sekreteri Kiprianu:Kıbrıs sorunuyla ilgili diyalogun sürmesi için umut canlı tutulmalı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Londra’da temaslarda bulundu…

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Londra’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili diyalogun sürmesine ilişkin umudun canlı tutulması, aynı zamanda çözüme ilişkin koşullar meydana getirilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Kiprianu’nun Londra’da İngiliz yetkililer ve milletvekilleriyle bir dizi temasta bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, Birmingham ve Londra’daki etkinliklerde konuşan Kiprianu’nun, İngiltere’deki Rumları Kıbrıs sorunu, ekonomi ve başkanlık seçimlerine ilişkin bilgilendirdiğini kaydetti.

Gazete, Kiprianu’nun temasları sırasında “işgal altındaki bölgelerdeki oldu-bittilerin çözüme ilişkin çabaları zorlaştırdığı” iddiasında bulunduğunu da ekledi.

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