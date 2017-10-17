AKEL Genel Sekreteri Kiprianu: Anastasiadis Mont Pelerin’de yalanlar söyledi

Görüşmeler kritik bir noktadayken ve çözümle ilgili tüm engeller neredeyse aşılmışken Anastasiadis ayrıldı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Mont Pelerin’deki konferanstan kaçmayı başarmak için AKEL’i ve güya görüşme süreci ile ilgili ortaya çıkan iç cephedeki görüş ayrılığı problemlerini kullanarak yalanlar söylediği suçlamasında bulunarak Cumhurbaşkanı Anastasiadis aleyhine ağır eleştirilerde bulundu.

Kiprianu 107.6 Politis’e yaptığı açıklamalarda, Mont Pelerin’de görüşmeler kritik bir noktadayken ve çözümle ilgili tüm engeller neredeyse aşılmışken Anastasiadis ayrıldı çünkü aklında çözümün başarılması yoktu, kendisinin Cumhurbaşkanlığını yeniden istemesine izin verecek bir durumun yolunun açılması vardı dedi.

AKEL Genel Sekreteri, Anastasiadis’in kendisine AKEL içerisinde sözde görüş ayrılıkları sorunlarını görüşmelerden kaçmak için bahane olarak kullandığından bahsettiğini söyledi, bunu Anastasiadis arayı izleyen Ulusal Konsey toplantısında kabul etti.

Kiprianu Kıbrıslı Türkleri konu ile ilgili olarak bilgilendirdiğini söyledi ve sonuç olarak bizi çözümden uzaklaştıran Cumhurbaşkanlığı amaçları ile ilgili oyunu nedeniyle yeniden Nikos Anastasiadis’i suçladı.

Tak-HaberKıbrıs