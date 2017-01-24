AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu:Bu dönemde Cenevre tipi yeni bir konferans hata olur

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “bu dönemde Cenevre tipi yeni bir konferans yapılması hata olur” dedi.

Politis’e göre Kiprianu RİK’e yaptığı açıklamada, Yönetim başlığında açık kalanlardan mümkün olduğunca çok konunun kapatılması, çözümün maliyeti ve anlaşmanın uygulanması gibi konuların netleştirilmesi, Toprak ve Güvenlik başlıklarına en iyi şekilde hazırlanılması gerektiğini söyledi.

Cenevre tipi yeni bir konferansta, görüş ayrılıklarının üzerine köprü kurulabilmesi için ön hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen Kiprianu “şu anda, başarı şansı çok az yeni bir siyasi görüşmeye gitmemizde ısrar edilirse korkarım tam aksi bir sonuç elde ederiz. Acelecilik asla kimseye yardımcı olmadı” dedi.

Yeni BM Genel Sekreteri Guterrez’in yaklaşımına değinen, Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi de olguları farklı değerlendirdiği için dolaylı ancak net eleştiren Kiprianu “acelenin yeri olmadığını, doğru bir anlaşmaya varmak için doğru bir çerçeve hazırlamak gerektiğini” söyledi.

Kiprianu, Kıbrıs sorununda Anastasiadis hükümetini ve AKEL’i eleştiren merkez partilere “çıksınlar, onurlu ve net şekilde iki bölgeli iki toplumlu federasyon değil üniter devlet çözümü istediklerini söylesinler” diye çağrı yaptı.

“AKEL KIBRIS SORUNUNDA KİMSENİN KUYRUĞU OLMAYACAK”

Haravgi’nin “AKEL Kıbrıs Sorununda Kimsenin Kuyruğu Olmayacak” başlıklı haberine göre, Andros Kiprianu dün gece partisinin Baf’ta düzenlediği Kıbrıs sorunuyla ilgili panelde yaptığı konuşmada, AKEL’in, DİSİ veya başka bir partinin kuyruğu olmayacağını söyledi.

Rum tarafında 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerine değinirken, AKEL’in kimsenin peşinden sürüklenmeyeceğini söyleyen Kiprianu, partisinin hem Kıbrıs sorununda hem de iç yönetimde ilkeler temelinde işbirliği istediğini anlattı.

Andros Kiprianu, Mont Pelerin’deki gelişmeler konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bilgilendirme yapmasını beklediklerine işaret etti ve “Türkiye iyi niyetle ve Kıbrıslıların çıkarına en iyi şekilde nasıl hizmet edileceğinin bilinciyle gelirse bir anlaşmaya varılması olanağı mevcuttur” iddiasında bulundu.

Bazı siyasi partilerin ve kişilerin, Türk tarafının Güvenlik ve Toprak konusunda sunduğu tezleri maksimalist bulduğunu hatırlatan Kiprianu “taraflar bir müzakereye maksimum tezleriyle başlar” ifadesini kullandı.

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