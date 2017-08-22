AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu: “Türk yaklaşımı bizi beraat ettirmiyor”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Türkiye’nin Kıbrıs müzakere sürecinin sona erdiği yaklaşımını “tehlikeli ve kabul edilmez” bulduğunu açıkladı, “Ancak bu bizi beraat ettirmiyor” dedi.

Haravgi’nin haberine göre, Kiprianu dün RİK’e yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki icraatları nedeniyle sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası alanda, “Türkiye’yi ifşa edeyim” diyen kimse olmadığını söyleyen Kiprianu, “Sıfır müdahale hakkı, sıfır garanti ve askerlerin çekilme takvimi tezini destekleyen uluslararası toplumun baskısı altında Türk tarafını köşeye sıkıştırma hedefine gitmeliydik” dedi.

Kiprianu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya bir çerçeve koyduğunu hatırlattı ve Anastasiadis’i, Genel Sekreter’in icraatlarını kolaylaştırmak yerine Türkiye’ye “kaçış yolu vermekle” ve son bir yıl içerisinde Rum başkanlık seçimleriyle flört ederek Kıbrıs sorunundaki tavrını değiştirmekle suçladı.

VİKTORAS PAPADOPULOS

Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos ise, Anastasiadis’in Crans Montana’daki tavrını savunarak, Kiprianu’nun Anastasiadis’i suçlama nedeninin başkanlık seçimi olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda bir çözüm çerçevesi sunmaya hazır olmadığını belirten Papadopulos, “Crans Montana’daki müzakerelerin çökmesi nasıl hem Kıbrıs Rum tarafının hem de Kıbrıs Türk tarafının kabahati olabilir?” diye sordu.

Aynı gazete AKEL’in, üyelerinin iki toplumlu teknik komitelere katılımını gözden geçirebileceğine dikkat çekti.

Habere göre Andros Kiprianu, KİPE’ye yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili artık hiçbir şeyin işlemediğini, üyelerin teknik komitelerdeki varlıklarının da artık tipik olduğunu söyledi, “Hükümet teknik komitelerin işlediğinde ısrar ederse biz de (komitelerin AKEL’li üyeleri konusunda) kararımızı çok yakında vereceğiz” dedi.

STEFANU

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stafanu da, “Astra” radyosuna yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’ni, BM Genel Sekreteri’nin istediği gibi, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde hareket etmemekle suçladı, “Hükümet tam aksi yönde, her şeyi dondurma yönünde hareket ediyor. Hükümet, teknik komitelerin işleyişinin dondurulmasıyla ilgili hatasını kabul etmek yerine yalan söylüyor” dedi.

Alithia haberi; “Tatil Bitti, Zıtlaşmalara Dönüş… Crans Montana Konusunda Hükümet-AKEL Çatışması” başlığıyla aktardı.

Gazete; “AKEL Müzakere Grubundan ve Komitelerden Çekiliyor” başlıklı haberinde ise, AKEL’in, önümüzdeki günlerde hem müzakere heyetindeki hem de teknik komitelerdeki yetkililerini çekme olasılığını açık bıraktığını yazdı.

Politis; “Siperlere Dönüş” ve “AKEL Yetkililerinin Varlığı Tipik” başlıklarını attı.

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