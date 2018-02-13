Akel, Anastasiadis’ten müzakerelerin başlaması için inisiyatif bekliyor

AKEL, “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde egemenlik haklarının kullanılmasının en etkin yolunun Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu” kaydederek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten müzakereler yönünde inisiyatif beklediğini açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Saipem 12000 sondaj gemisinin Rum yönetiminin tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) ilan ettiği deniz bölgesinde, Türkiye ve KKTC’nin karasularını da içine alan 3 numaralı parsele girmesinin engellenmesi üzerine AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması için inisiyatif almasını beklediğini açıkladı.

AKEL açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, MEB’indeki doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik haklarını kesintisiz kullanabilmesinin en etkin yolunun Kıbrıs sorununun çözümü olduğuna” vurgu yaptı.

Açıklamada “deniz bölgeleri, doğal kaynaklar ve federal kaynakların paylaşımı konularında 2010’da kaydedilen ve BM Genel Sekreteri’nin son raporunda da yer verdiği yakınlaşmaların, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle birlikte doğal gaz meselelerini de toptan çözdüğüne” dikkat çekildi.

Türkiye’nin yeni eylemlerinin “devletlerin toprak bütünlüğü ilkesini ve Deniz Hukuku’nu ihlal ettiği” iddiasında bulunan AKEL uluslararası toplum özellikle BM’yi ve AB’yi “hassas Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi tehlikeli şekilde tırmandıran eylemlerine son vermesi” için Ankara yönünde etkin girişimlerde bulunmaya çağırdı.

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