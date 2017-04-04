Akdeniz’den Avrupa’ya 2 bin 200 kilometrelik boru hattı

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya’nın yetkili bakanlarının dün gerçekleştirdikleri toplantıda, EastMed projesi kapsamında 2017 yılı sonuna kadar anlaşma imzalanmasının kararlaştırıldığı haber verildi.

Simerini gazetesi “2017 Sonuna Kadar Anlaşma Memorandumu” başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya’nın enerji bakanları ile Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri’nin dün İsrail’deki toplantısında, AB’ye alternatif enerji kaynakları sunacak stratejik öneme sahip bir projenin hayata geçirilmesinde önemli bir adım atıldığını yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya yetkili bakanları Yorgos Lakkotripis, Yorgos Stathakis, Yuval Steinitz ve Carlo Calenda ile Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete’nin, EastMed adlı Doğu Akdeniz doğalgazını Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşıyacak denizaltı doğalgaz boru hattı projesinin uygulanmasına yönelik neler yapılabileceğini görüştüğünü belirtti.

İsrailli Bakanın açıklamalarına göre bu boru hattının 2 bin 200 kilometre uzunluğunda olacağını kaydeden gazete, iddialı ve pahalı bir projenin söz konusu olduğunu aktardı.

İlk kez böyle bir projenin hayata geçirileceğini yazan gazete, dünyadaki en uzun denizaltı boru hattının olacağını kaydetti.

Haberinde bazı noktalarda derinliğin 3 kilometreye kadar ineceğine dikkat çeken gazete, herhangi bir askeri denizaltı bu derinliğe ulaşamayacağından, doğalgaz naklinde güvenliğin sağlanmış olacağını belirtti.

Söz konusu projenin uzunluk ve derinlikten ötürü teknolojik açıdan, ayrıca gelecek olan doğalgaz Rusya’nın sunduğundan daha pahalı olacağından ekonomik açından birçok kışkırtmalarla karşı karşıya olduğunu da belirten gazete, ancak bunun, enerji kaynaklarının değiştirilmesi ve Moskova’ya bağımlılığın azalması yönünde daha önce yapılmamış gerçekçi alternatif bir öneri olduğunu savundu.

2025 YILI HEDEFİ

Haberde dört bakanın Akdeniz’de EastMed projesinin hayata geçirilmesi ve 2025 yılına kadar tamamlanması hedefine sahip ortak bir bildiriye imza attığı belirtildi.

Gazeteye göre Rum Ticaret, Sanayi Turizm ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın hem geçiş noktası olan, hem de doğalgaz üretimi yapan bir ülke olarak bu projeye katılmakla çok şeyler kazanacağını belirtti.

Lakkotripis, bu projenin, Avrupa pazarlarına bir başka koridorun yaratılması yönünde Doğu Akdeniz’in olanaklarını gerçekten ortaya koyabileceğine dair inancını da dile getirdi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, sadece doğalgaz kaynaklarının değiştirilmesi açısından değil, aynı zamanda ikmal güvenliğinin sağlanması açısından projenin önemine vurgu yaptı.

Projenin geliştirilmesi yönündeki bir sonraki adımlarda Bakanların ve Avrupa Komisyonu’nun desteğinin gerekeceğine işaret eden Stathakis, gerçekleştirdikleri görüşmenin bu yönde atılmış önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, bunun, Akdeniz’in dört ülkesi arasındaki harika dostluğun bir başlangıcı olduğunu söyledi. Steinitz bakanların bugün genel müdürlerine, 2017 sonuna kadar dörtlü bir anlaşma memorandumunun şekillendirilmesi amacıyla her 60 günde karşılıklı bilgilendirme yapmaları emrini verme kararı adlıklarını belirtti.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, projenin, İtalya’nın öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi. Calenda, Mayıs ayında Sicilya’da gerçekleştirilecek olan G7 zirve toplantısında projenin sunumunun yapılacağını da belirtti.

Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete ise Komisyonun desteklediği iddialı bir projenin söz konusu olduğuna işaret etti. Projenin tüm ilgili önkoşulları yerine getirmesi umudunu dile getiren Canete, Doğu Akdeniz’deki projeyi desteklediklerini ve çalışma aşamasının hızlıca tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

ORTAK BİLDİRİ

Fileleftheros gazetesi ortak bildiride şu noktalara değinildiğini aktardı:

-“Taraflar Doğu Akdeniz’in, Avrupa’ya doğru alternatif doğalgaz koridoruna dönüşmesini destekliyor.

-EastMed boru hattı projesi Doğu Akdeniz’in mevcut doğalgaz yataklarını Avrupa’ya ihracatı yönünde stratejik öncelik teşkil ediyor.

-Taraflar EastMed boru hattının geliştirilmesi yönündeki faaliyetleri destekleyecekler ve bu yönde IGI Poseidon konsorsiyumunun Avrupa finansmanı sağlanmasına yönelik talebine destek verecekler.

-Taraflar, EastMed projesinin takip edilmesi ve desteklenmesi, ayrıca projenin inşasının hızlandırılması için gerekli Hükümetler arası anlaşmanın şartlarının incelenmesi amacıyla dörtlü bir çalışma grubu oluşturarak aralarındaki işbirliğini geliştirecekler.

-Taraflar dört ülkenin çalışma grubunun EastMed’le ilgili Canete’ye sunulan 30 Mart 2017 tarihli raporunu benimsiyor.”

İTALYA EASTMED İÇİN ZORLUYOR

Öte yandan Politis gazetesi İtalya Hükümeti’nin, EastMed boru hattının inşasına yönelik sürecin hayata geçirilmesi için zorladığını yazdı.

İtalya’nın, teknik, siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen EastMed’in gerekliliğine ve önemine büyük inancının olduğunu kaydeden gazete, İtalya Hükümeti’nin, Avrupa enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alternatif seçenekler arayışı çerçevesinde AB’nin, projenin finansmanına katılması için baskılar yaptığını savundu.

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