Akdeniz’de sinir savaşı

Adanın çevresinin tamamını MEB alanı olarak gören Rumlar, Mağusa açıklarında Türk savaş gemileri tarafından durdurulmayı hazmedemiyor

YAYGARA KOPARACAKLAR

Rumlar İtalyan ENI şirketine ait sondaj platformu ile 3. Parsele dayandı. Türkiye savaş gemileriyle platformu durdurdu. Akdeniz’deki gerilim dördüncü güne girerken, Ulusal Konseylerini olağanüstü toplantıya çağıran Rumlar, uluslararası arenada yaygara kopartmaya hazırlanıyor.

GERİLİMİN ASIL NEDENİ

ADA TV’de Cüneyt Oruç’a konuşan Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, gerilimin nedeni olan münhasır ekonomik bölge (MEB) haritalarını yorumladı. Işıksal’a göre Rumlar, Türkiye’nin 145 bin kilometrelik MEB alanını 41 kilometrekare varsaydıkları için gerilim kaçınılmaz.

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) sondaj çalışmaları yapan İtalyan ENI şirketine ait “Saipem 12000” sondaj platformunun, “Türkiye’nin engellemesi” gerekçesiyle 3 gündür durduğu ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, “Şantaj Ortamı Oluşturuyorlar – Ankara’dan Kıbrıs MEB’inde

Sinir Savaşı – Platform Üç Gündür Hareketsiz – MEB’in Ortak İdaresini Talep Ediyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Saipem 12000 platformunun Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki üçüncü parselde yer alan “Supia” yatağına ilerlemesinin engellenmesi üçüncü günde de sürdüğünü iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin Saipem platformunu engelleyerek, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine doğal gaz konusunu da eklemeyi hedeflediğini iddia eden gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına da geniş yer verdi.

Türk savaş gemilerinin önceki gün biri Rusya, diğeri ise Komorlar’a ait iki ayrı geminin rotalarını değiştirmelerine sebep olduğunu da öne süren gazete, Rum hükümetinin ise çeşitli platformlardaki diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü aktardı.

Rum hükümetinin İtalya’yla sürekli iletişim halinde olduğunu ve İtalya hükümetinin Türkiye’ye yönelik girişimlerini gayrı resmi şekilde sürdürdüğünü belirten gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ise ENI şirketinden bir heyetle durum değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

ENI Sözcüsü

Gazete, ENI şirketi sözcüsünün ise dün Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Saipem 12000 platformunun, mevcut sorun çözülene kadar bulunduğu noktayı terk etmeyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre, şirket sözcüsü, Saipem platformunun Türk gemileri tarafından, bölgede askeri tatbikat yapılacağı, bu yüzden ilerlememesi gerektiği uyarısı aldığını, talimatlara uyarak beklediğini ve durum çözülene kadar beklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi, “Türkiye MEB’de Kriz İstiyor – Ankara Siyasi Ateşi Yükseltiyor – Saipem Durum Normalleşene Kadar Yerinde”; Politis, “Gerginliğin Azalması İçin Kritik Gün – Hükümet Türkiye’ye Baskı İçin Baskı Yapıyor – Türk Dışişleri Kıbrıslı Türklerin Haklarını Korumayı Sürdüreceğini Söylüyor – MEB ve Doğal Gazı Kıbrıs Sorunu ve Müzakerelerle İlişkilendiriyor”.

Tak-Star Kıbrıs