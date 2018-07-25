Akademisyen Muhittin Özsağlam:”İlk önce psikolojik duvarlar aşılmalı”

Akademisyen Muhittin Özsağlam, Kıbrıs konusunda metodun doğru olmadığını, bu şekliyle müzakerelere devam edilmesi halinde bir sonuç alınabileceğine pek ihtimal vermediğini belirtti

Yeni Bakış’tan Deniz Abidin’in haberine göre, Akademisyen Muhittin Tolga Özsağlam, BM’nin görevlendirdiği geçici özel danışman Lute’nin Ada’da nabız yoklamasını ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı ziyareti değerlendirdi. Özsağlam, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “sırf müzakere olsun diye bir sürece taraf olamayız” derken, ucu açık bir müzakereyi kabul edemeyeceğini ima ettiğini düşündüğünü belirtti. Özsağlam, müzakerelerin yarım asır kadar bir zamandır devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, bu metotla müzakerelere devam edilmesi halinde bir sonuç alınabileceğine pek ihtimal vermediğini kaydetti.

“Federal kültürden uzak”

Özsağlam, söz konusu metodun federal kültürden uzak bir atmosferde müzakereyi öngördüğünü ifade ederek, diğer bir deyişle ortaklık ve empati duygusunun minimum düzeyde olduğunu söyledi. Özsağlam, karşılıklı olarak ekonomik bağımlılığı artırıcı ve yakınlaşma programları yaşama geçirilmedikçe ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda temsiliyeti daha ileriye taşınmadıkça bugünkü statükonun devamına ilişkin politikaları Anastasiadis’in izlemeye devam edeceğini belirtti.

“İlk önce psikolojik duvarlar aşılmalı”

Muhittin Özsağlam, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin resmi pozisyonunu ifade ederken aynı zamanda Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmak istemediğini ifade ettiğini söyledi. Adada öncelikle psikolojik duvarların aşılması gerektiğini düşündüğünü belirten Özsağlam, bununla birlikte metot konusunda tekrardan düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Net bir durum yok, ancak ana parametreler bellidir”

Özsağlam, zorlama müzakereler yerine “adım adım” perspektif üzerine kafa yorulması gerektiğine vurgu yaparak, BM Genel Sekreteri’nin atadığı geçici temsilci Lute’nin tavrından çok tarafların pozisyonunu bir rapor haline getireceğini kaydetti. Özsağlam, masa kurulur mu veya nereden devam edilir bunlar üzerine çok fazla yorum yapmanın şu an itibarıyla doğru olmayacağını ifade ederek, “henüz net bir durum yok, ancak ana parametreler bellidir” diye konuştu.

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