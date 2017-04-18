AK Parti: AB Dürüstse ABD’yle İlişkilerini Keser

Referandum sonuçları, Türkiye’nin parlamenter sistemden çıkıp başkanlık sistemine geçmesine vize verdi. Hayır cephesinden yükselen itiraz sesleri bir yana evet cephesi sonuçtan memnun.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt milletvekili Yasin Aktay Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı. Büyük şehirlerden hayır yanıtı çıkmasına “Türkiye bir bütün” sözleriyle yanıt veren Aktay, Ak Parti’nin oylarında düşüş olmadığını, söz konusu şehirlerde bilakis oyların arttığını savundu.

“Muhalefet karşı çıkıyor ama duble yolları kullanıyor”

Peki Ak Parti, kendilerini desteklemeyen yüzde 49’u da kapsayan ve kucaklayan politikalar izleyecek mi? Yasin Aktay, ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oyu verenlerin bir olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu bizim 20 bin km’lik yaptığımız duble yollar gibi. Muhalefet karşı çıkıyordu ama çok güzel kullanıyor o yolu. Marmaray inşaatı yapıldığında şiddetle muhalefet etmişti CHP kullanmayacağım demişti ama bugün hem CHP seçmeni hem de Kılıçdaroğlu bal gibi kullanıyor bu yolları.”

Aktay, CHP’nin referandum sonuçlarını Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini ise, meclise saygı göstermemek olarak niteledi.

Yeni dönemde Kürt Açılımı’na nasıl devam edileceği sorusuna ise Kürtler’le sorunları olmadığı yanıtını veren Aktay, bugüne dek partisinin yaptıklarını sıraladı ve yaptıklarından memnun olmayanların PKK’lılar ve HDP’liler olduğunu savundu.

“AB’ye idam tepkisi”

Referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmaları sırasında sık sık gündeme getirdiği “idam” tartışmasına AB’den gelecek tepkiye ise Aktay, “Bizim kastımız AB’den uzaklaşmak değil ama idam halkın çok istediği bir şey. Eğer AB çok dürüstse Amerika’yla ilişkilerini keser. Çünkü ABD’de idam var. Orada idam varken ABD’yle transatlantik anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Yani ABD’de olduğu zaman insan haklarına uygun ama Türkiye olunca çifte standart” yorumu yaptı.

“Uluslararası gözlemciler taraflı, ciddiye almıyoruz”

Uluslararası gözlemcilerin yaptığı, seçimlerin adil bir ortamda yapılmadığı açıklamasını da reddeden Yasin Aktay, “Biz zaten referanduma giderken bu kurumlar taraf tuttular muhalefet cephesinde yer aldılar. Bu raporları ciddiye almıyoruz, saçma sapandır. Aslında gülünç durumlarını ortaya sokuyor. Daha fazla gülünç duruma sokmasınlar sussunlar. Gayet güzel referandum oldu. Hayır diyenler sonuna kadar çok daha fazla haklarını savundular” diye konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Avrupa’dan gelen uluslararası gözlemcilerin iddia ettiği medyada adil bir referandum kampanyası yürütülmediği iddiasını da şu sözlerle reddetti:

“Medyada taraflar vardı. Evet’i sonuna kadar savunan kanallar vardı. Benim Almanya’daki vatandaşlarımla buluşmama izin vermediler.”

Mehtap Çolak Yılmaz-Voa