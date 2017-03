AB,yeni nesil Copernicus satelitini (tarım ve balıkçılık alanında kullanılacak) başarıyla fırlattı (english)

Espace: le nouveau satellite Copernicus rend les données sur la surface terrestre encore plus rapidement disponibles

Le lancement, réussi tôt ce matin, d’un nouveau satellite de la famille Copernicus permettra de réduire de moitié le temps pour fournir aux agriculteurs, aux marins et à tous les professionnels des données de la surface terrestre. Copernicus – le programme européen d’observation de la Terre- peut désormais établir une image complète de la Terre en seulement cinq jours. A cette occasion, le vice-président Maroš Šefčovič a déclaré: “Les Européens peuvent être fiers! C’est une avancée considérable pour Copernicus. Ce sont des bonnes nouvelles pour l’agriculture, pour notre climat et l’environnement, la détection des pollutions de l’eau et notre capacité à faire face aux catastrophes”. Elżbieta Bieńkowska, commissaire en charge du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, a ajouté: “La réussite du lancement d’un nouveau satellite Copernicus aujourd’hui est un nouveau signe de l’excellence de l’Europe dans le domaine spatial. Avec ce lancement, davantage de données seront disponibles pour développer des services et des applications innovants”. Les données de haute résolution fournies par ces satellites sont en accès libre et gratuites et servent d’ores et déjà à de diverses utilisations. En 2016, les données fournies par Copernicus ont notamment été utilisées pour recenser les dommages causés par les tremblements de terre en Italie.

