AB’ye en çok sığınma başvurusu Suriye’den geliyor

Avrupa Birliği Sığınma Destek Ofisi tarafından yayınlanan rakamlara göre, 2017 yılında AB ülkelerinin yanı sıra, Norveç ve İsviçre’nin aldığı sığınma başvurusu sayısı 2016 yılına oranla bir miktar düştü. Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvurularında ise Suriyelilerin sayısı art arda beş yıldır ilk sırada yer aldı.

Rakamlara göre, 2017 yılında AB ülkeleriyle Norveç ve İsviçre’nin aldığı 707 bin sığınma başvurusu sayısı 2016 yılına oranla yüzde 43 oranında düştü. Bu başvurulardan 98 bini Suriyelilerden geldi. Başvurularda bulunan diğer ülke vatandaşları arasında Irak, Afganistan ve Nijerya bulunuyor.

2017 yılında AB ülkeleriyle Norveç ve İsviçre tarafından değerlendirilen sığınma başvuru sayısından yüzde 40’ı onaylandı.

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