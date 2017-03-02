AB’ye akıllı sınırlar geliyor

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komisyonu, Schengen dışındaki ülkelerden AB’ye girecek ya da çıkacak kişiler için hazırlanan yeni belge kontrol sistemini onayladı.

2018 yılı içerisinde uygulamaya girmesi planlanan ‘Akıllı Sınırlar’ sistemi, AB’ye yasa dışı giren göçmenleri, terör şüphelilerini ve organize suç şebekeleri üyelerini teşhis etmeye yardımcı olacak. Avrupa Komisyonu tarafından 2013’te duyurulan ‘Akıllı Sınırlar’ projesi, ilk olarak Kayıtlı Yolcu Programı’nı (RTP) ve Giriş/Çıkış Sistemi’ni (EES) geliştirmeyi hedefliyordu. Kayıtlı Yolcu programına göre, AB vatandaşı olmadığı halde 180 günlük dönem içerisinde 90 günden daha uzun süre AB’de bulunan kişilere elektronik kart verilecek ve ziyaretlerine ilişkin bilgiler bu elektronik kartlarda bulunacak.

Parmak izi

Elektronik kart sahipleri sınırlardan geçerken bilgilerinin okunabilmesi için yerleştirilecek özel turnikelerde bu kartları okutacak ve ayrıca parmak izi taramasına tabi tutulacak. Kişiyle ilgili biyometrik verileri, seyahat belgesi ve varsa vize ile ilgili bilgileri okuyacak olan akıllı kapı bilgileri sisteme aktaracak. Giriş Çıkış programı ise AB ülkeleri vatandaşı olmayan kişilerin, birliğe girerken çipli elektronik kartlar yerine uluslararası pasaportlarını turnikelerde okutmalarını öngörüyor. Bu programla yolcunun seyahat geçmişi hakkında da detaylı bilgiye ulaşılabilecek. Halihazırda AB ülkeleri vatandaşı olmayanların pasaportları, Schengen bölgesine giriş çıkış yaptıklarında yalnızca damgalanıyor. Akıllı Sınırlar projesinin AB’ye maliyetinin ortalama 1.1 milyar euro olacağı tahmin ediliyor.

Cumhuriyet