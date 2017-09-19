AB’nin vergi artırma planı ivme kazandı

AB’nin online ticaret devlerinin vergilerini artırma planları ivme kazandı.

Avrupa Birliği, Google, Facebook ve Amazon gibi çok uluslu dijital şirketlerin vergi faturalarını artırak bir dizi tedbir almayı değerlendiriyor ve Fransa’nın verdiği bilgiye göre AB üyesi ülkelerin üçte biri bu şirketlerin ciroları üzerinden vergilendirilmeleri planına destek veriyorlar.

AB üyeleri, çok uluslu dijital şirketleri, online ticaret devlerini karlarını düşük vergi oranlı İrlanda ve Lüksemburg gibi ülkelere yönlendirerek vergi ödemelerini düşürmekle suçluyorlar.

Perşembe günü AB Parlamentosu’nun etkili isimlerinden Paul Tang tarafından bir tahmine göre, İrlanda’da vergi ödeyen Google, 2013-2015 döneminde AB’de elde ettiği gelirin sadece yüzde 0,8’ini vergi olarak verdi. Yine İrlanda’yı merkez seçen Facebook aynı döneminde sadece yüzde 0,1 vergi öderken, Lüksemburg’u merkez seçen Amazon ise neredeyse hiç vergi ödemedi.

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