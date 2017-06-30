AB’nin şımarık çocuğu için rüyadan uyanma vakti geldi

Cüneyt Oruç

Büyük umutlarla başlayan Crans-Montana zirvesinde çıkacak sonuç az çok ete kemiğe bürünmeye başladı.

Rum basınında dün çıkan haberlerde Türkiye’nin, asker çekilmesini de öneren bir paket sunduğu ancak Anastasiadis’in tatmin olmadığı ifade edildi.

Türkiye Dışişleri bu haberin ayrıntılarına ilişkin yalanlama yapsa da Türkiye’nin asker sayısında bir azalmayı kabul ettiği sır değil.

Nitekim Çavuşoğlu’nun “Sıfır asker, sıfır garanti bir hayal. Artık bu hayalden uyanmaları lazım” diyerek asker sayısının azalmasını kabul etmekle birlikte Türk askerinin tamamen adayı terk etmeyeceğini ilan ettiğini gördük.

Aslında bu meselenin konuşulması bile hem Rum tarafında hem de Yunanistan’da sevinç çığlıklarına neden oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Güvenlik ve Garantiler başlığının İsviçre’de ilk kez açılmasını ne kadar önemsediğini, “İki sene gecikmeli olarak kabul edilen bu gelişme kayda değer bir olay” sözleriyle açıkladı.

Bu tuzağı gören Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferansın sadece “Güvenlik ve Garantiler” konferansı olmadığını, daha detaylı konuşabilmek için açıkta kalan bütün konuların kapanması gerektiğini kaydetti.

Güvenlik ve garantilerle Crans-Montana’da süren tartışmaya AB’de müdahil oldu.

AB’nin ayırımcılık olmadan tüm vatandaşlara güvenlik ve garanti sağlayabileceğini öne süren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman’a, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanıtı netti.

Rum basınına da yansıya bu söz düellosuna göre Çavuşoğlu, Timmerman’a “AB bizi ilgilendirmez” diyerek sınırı çekti.

Büyük umutlarla gidilen Crans-Montana’da Rumların şımarık tavırları ne yazık ki çözümüne önünde en büyük engel.

Peki ama Rumları kim şımarttı.

Bu sorunun yanıtını da hepimiz biliyoruz aslında.

Güney’in hem maddi, hem de manevi olarak arkasında duran Avrupa Birliği, tüm isteklerine olumlu yaklaşarak şımarmalarına neden oldu.

Peki şımarık çocuk nasıl terbiye edilir?

Her ne kadar çocuk yetiştirmede dayağa karşı da olsak, küçük bir tokat bu şımarık çocuğu kendisine getirecektir.

Avrupa Birliği karşısındaki şımarıkça tutumlarını Türkiye karşısında da devam ettirebileceğini düşünen Rumlar, fevkalade yanılıyor.

Çavuşoğlu’nun “çözüm olacaksa olacak; olmayacaksa artık bu işi uzatmanın anlamı yok” sözleri de bu şımarık çocuğu uyandırmaz ise geçmiş olsun.

Crans-Montana’yı uzatmaya gerek yok. Çavuşoğlu’nun dediği gibi bir an önce Rumların rüyadan uyanmasını diliyoruz…

StarKıbrıs