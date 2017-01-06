AB’nin karşı çıkmasına rağmen Avusturya sınır kontrollerini uzatıyor

Avusturya İçişleri Bakanı Sobotka, AB’nin karşı çıkmasına rağmen sınır kontrollerine devam edeceklerini açıkladı. Gerekçe olarak da iç güvenliği gösterdi.

SCHENGEN üyesi Avusturya, sınır kontrollerini süresiz uzatmak istiyor. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “AB dış sınırlarını koruyamadığı sürece, biz Avusturya olarak ulusal tedbirler alacağız. İç güvenliğimiz açısından ülkemize kimlerin geldiğini bilmemiz hayati öneme sahip. Ben hiçbir şartta böyle bir tehlikeye müsaade edemem” dedi.

AB ülkeleri kasım ayında sınır kontrollerini şubat ayına kadar uzatma kararı almıştı. Ancak AB, sınır kontrollerinin daha fazla uzatılmasına karşı çıkmıştı. Almanya da AB’nin bu kararına rağmen, sınır kontrollerini uzatmak istiyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, sınır kontrollerini ‘aylarca’ uzatmayı planladıklarını daha önce açıkladı.

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Avusturya ulusal sınırlarını korumaya devam edecek

Avusturya, sınır kontrollerini belirsiz bir süre boyunca uzatmak istiyor. İçişleri Bakanı Sobotka, ulusal sınırların korunması gerekliliğinin tüm AB ülkeleri için geçerli olduğunu belirtti.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “AB, dış sınırlarını koruyacak durumda olmadığı sürece, bizler Avusturya’da ulusal önlemler alacağız” dedi.

İçişleri Bakanı, “İç güvenlik konusunda kimlerin ülkemize geldiğini bilmek önemli. Burada hiçbir şekilde risk almaya hazır değilim” şeklinde konuştu.

Sobotka, “Schengen’e dönüş, bana göre, sadece tüm Avrupa çapında sınırların korunması konusunda bir çözümle mümkün olabilir. Özellikle de böyle bir çözümün belirli bir zaman zarfında uygulanması zorunluluğu olduğu için Şubat ayına kadar bunu olası görmüyorum” şeklinde konuştu.

Avusturya İçişleri Bakanı, planlarını hayata geçirirken diğer AB ülkeleriyle de sıkı bir işbirliği içerisinde olacağını kaydetti. Ulusal sınırların korunması gerekliliğinin Şubat ayından itibaren sadece Avusturya için ortaya çıkmayacağını söyleyen Sobotka, “Pek çok Avrupalı meslektaşım bu konudaki görüşümüzü doğruluyor” bilgisini verdi.

Sobotka, “Bazı şeyleri net şekilde belirtmeye cesaretimiz olmalı: Yardıma ihtiyacı olanlar için koruma sağlanmalı ancak başka bir perspektifi olmadığı için ekonomik nedenlerden ötürü gelenleri de geri çevirmeliyiz” dedi. Avusturya’nın mülteci üst sınırı geçen yıl 37 bin 500’dü.

Üçüncü ülkelerde iltica merkezleri önerisi

Bild gazetesi, Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil tarafından sunulan ve tüm AB’de bir mülteci üst sınırı oluşturulmasını öneren bir tasarıya yer verdi.

Tasarı AB’ye gelen tüm iltica başvurularının birlik dışında alınması ve insanların, iltica talebinin kararı sonrası AB’ye girişine izin verilmesini içeriyor.

Nijer, Ürdün, Özbekistan gibi üçüncü ülkelerde iltica başvurularının sunulabileceği iltica ve göç merkezlerinin oluşturulması da tasarıdaki öneriler arasında. Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların da bu merkezlere getirilmesi öneriliyor.

Hürriyet-Dw