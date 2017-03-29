AB’nin en önemli ticaret ortağı ABD ve Çin (english)

Avrupa Birliğinin (AB) geçen yıl en önemli ticaret ortakları ABD ve Çin olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıklamasına göre, 2016’da, 28 AB üyesi devlet, toplam 4 trilyon 855 milyar avroluk mal ihracatı yaparken, bunun 3 trilyon 110 milyar avroluk kısmı AB ülkelerine gerçekleştirildi.

2016’da, makine ve ulaştırma ekipmanları, diğer imal edilen ürünler ve kimyasallar, AB tarafından ticareti yapılan ana ürünler olarak kaydedildi.

Geçen yıl 610 milyar avroluk ticaret hacmiyle ABD ve 515 milyar avroluk ticaret hacmiyle Çin, Avrupa Birliğinin en önemli iki ticari ortağı olmaya devam etti. Ardından, 264 milyar avroyla İsviçre, 191 milyar avroyla Rusya, 145 milyar avroyla Türkiye ve 125 milyar avroyla da Japonya sıralandı.

Son yıllarda AB’nin en büyük ticaret ortakları için gözlemlenen eğilimler farklılık gösterdi. 2011 yılına kadar önemli ve neredeyse kesintisiz bir düşüş kaydedildikten sonra, ABD’nin AB’deki toplam mal ticareti payı, 2016 yılında tekrar yüzde 17,7’ye yükseldi.

Çin’in AB’nin ticaretindeki payı ise 2000 yılından bu yana neredeyse üç kat artarak 2016 yılında yüzde 14,9’a yükseldi. 2013’ten bu yana, Rusya’nın toplam mal ticareti içindeki payı neredeyse yarıya düşerek 2016’da yüzde 5,5’e geriledi.

2000’den beri Japonya’nın payı da yarı yarıya azalarak 2016’da yüzde 3,6’ya indi. İsviçre ve Türkiye’nin payları ise nispeten değişiklik göstermedi.

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Eurostat: Kıbrıs daha çok AB üyesi olmayan ülkelere ihracat yaptı

Eurostat verilerine göre, Yunanistan (%13), Britanya (%8) ve Libya (%8) 2016`da Kıbrıs`ın ihracat yaptığı başlıca ticari ortakları arasında bulunuyordu.

Kıbrıs ayrıca, AB`ye yapılan ihracat, AB dışına yaptığı ihracatı geçmeyen, AB üyesi ülkelerden bir tanesidir. 2016`da, Malta (%39), Kıbrıs (%46) ve Britanya (%47) Avrupa Birliğinden çok, AB dışına ihracat yapan AB üyesi ülkelerdi.

2016`da, AB 28 üyesi devletler toplam 4 855 milyar avro değerinde ihracat yaptı. Bunun 3 110 milyarı (ya da %64) başka bir AB üyesi devlete ihracatla (topluluk içi ticaret) bağlantılıydı.

Slovakya (%85), Çek Cumhuriyeti (%84), Lüksemburg (%83), Macaristan (%81), Polonya (%80), Hollanda (%76), Portekiz, Romanya ve Slovenya (%75), Estonya (%74) 2016`da, ihracatlarının dörtte üçüne denk gelen, AB ülkelerine en yüksek ihracat oranını yakaladılar.

Bu arada, Yunanistan (%21), Almanya (%17) ve İtalya (%7) 2016`da Kıbrıs`n başlıca ithalat ortaklarıydı.

Geri kalan AB`de, ABD (610 milyar avro ya da toplam mal ticaretinin %17.7) ve Çin (515 milyar / %14.9) AB`nin başlıca ticaret ortakları oldu. Bunu, İsviçre (264 milyar / %7.6), Rusya (191 milyar / %5.5), Türkiye (145 milyar / %4.2) ve Japonya (125 milyar / %3.6) izledi.

Eurostat`a göre, AB`nin başlıca ortakları için son yıllarda görülen eğilimler, çok farklıdır.

2011` kadar kaydedilen önemli düşüşlerden sonra, 2016`da ABD`nin, toplam mal ticareti yeniden artmaya başlayarak %17.7`e ulaştı. Çin`in payı ise 2000`den günümüze hemen hemen üç kat artarak %5.5`ten 2016`da %14.9`a ulaştı. 2013`den sonra, Rusya`nın toplam AB mal ticareti payı 2016`da %5,5`e, 2000`den sonra ise Japonya`nın payı 2016`da %3,6 düştü. İsviçre ve Türkiye`nin payı söz konusu dönemde hiç bir değişikli göstermeden aynı düzeyde seyretmeye devam etti.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7958465/6-29032017-AP-EN.pdf/6ab52f0c-de18-42c3-aa65-28e1a1675213

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