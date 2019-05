AB’nin doğayı korumak için aldığı önlemlere Avrupalılardan büyük destek (fransızca-english)

Eurobaromètre : la quasi-totalité des Européens s’inquiète de la perte de biodiversité et soutient une action plus résolue de l’UE pour protéger la nature

Selon une nouvelle enquête Eurobaromètre, les Européens sont de plus en plus préoccupés par l’état de la nature et de l’environnement. La presque totalité (96%) des plus de 27 000 citoyens interrogés ont déclaré qu’il nous incombe de protéger la nature, action essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Le sondage montre une prise de conscience croissante de l’importance de la biodiversité, des menaces qui la visent et des mesures à prendre pour la protéger. L’avis des citoyens est en phase avec les objectifs de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, qui tendent à mettre fin à la perte de biodiversité et de services écosystémiques. Il est également en phase avec les objectifs des directives « Oiseaux » et « Habitats » de l’UE, qui constituent la colonne vertébrale de la politique de protection de la nature de l’UE. L’enquête Eurobaromètre précède la première évaluation mondiale de l’état de la nature et de la place de l’humanité en son sein, qui sera présentée par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) plus tard aujourd’hui. Karmenu Vella, commissaire européen en charge de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche, a déclaré à ce sujet: « La dernière enquête Eurobaromètre sur la biodiversité montre clairement trois choses: les Européens accordent beaucoup d’importance à la nature et à la biodiversité; ils reconnaissent que le changement climatique et la perte de la biodiversité sont deux aspects d’un même problème et ils attendent de l’UE qu’elle agisse afin de préserver la nature et l’environnement. Au regard de cette enquête et des preuves scientifiques solides qui vont émaner de l’IPBES plus tard aujourd’hui, la Commission européenne a le devoir et la responsabilité d’œuvrer pour un accord mondial solide en faveur de la nature et de l’humanité d’ici 2020. » Cette enquête a été réalisée dans les 28 États membres de l’UE entre le 4 et le 20 décembre 2018. Dans ce cadre, 27 643 répondants issus de différents groupes sociaux et démographiques ont été interrogés en face-à-face à leur domicile, dans leur langue.

