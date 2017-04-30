AB’nin 27 ülkesinden Brexit yol haritasına ‘jet onay’…AB Konseyi Başkanı Tusk: Brexit ilkeleri oy birliğiyle kabul edildi

Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere dışındaki 27 üye ülkesi, oy birliği ile İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinde izlenecek yolun ana prensiplerini kabul etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel’deki zirvede Brexit olarak adlandırılan süreçte izlenecek “sıkı ve adil ilkeler” üzerinde fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Tusk ayrıca 27 üye ülke arasında “eşsiz bir uyum” olduğunu ve bunun değişmeyeceğine dair inancının tam olduğunu belirtti. Tusk “Sadece birlikte kalarak bu müzakereleri tamamlayabiliriz” dedi.

27 ülkenin liderlerinin, Tusk’ın 31 Mart’ta sunduğunu yol haritası taslağını kabul etmesi 1 dakikadan kısa sürdü.

İngiltere Başbakanı Theresa May toplantıya katılmadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de AB üye ülkeleri ve kurumları arasındaki “üst düzey uzlaşıyı” övdü.

Müzakereler, İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak olan genel seçim sonrası başlayacak.

AB’nin başmüzakerecisi Michel Barnier, Aralık 2017’de ilk görüşmelerin sonlanmasını bekliyor.

Brexit sürecinin Mart 2019’da tamamlanması planlanıyor.

Müzakeler şekillenmeden ticaretin geleceği konuşulmayacak

Avrupa Birliği yetkilileri ve liderler, İngiltere ile Brexit sonrası ticari ilişkilere dair müzakerelerin ancak Brexit müzakerelerinde gözle görülür ilerleme kaydettikten sonra başlayabileceğini belirtiyor.

AB ayrıca Britanya’da yaşayan 3 milyon AB vatandaşının haklarının korunması için de İngiltere’den daha fazla garanti isteyecek.

İngiltere’nin AB’ye vermiş olduğu sözler karşılığında ödemesi gereken fatura da müzakerelerin bir diğer sıkı pazarlık konusu olacak.

Almanya Başbakanı Merkel, Brexit sonrası ilişkilerin, müzakereler şekillenmeden konuşulmayacağını yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande da Brexit’in İngiltere’ye ‘kaçınılmaz olarak bir faturası olacağını’ belirtti.

Hollande “Cezalandırıcı olmamalıyız ama aynı zamanda şu da açık ki Avrupa çıkarlarını nasıl koruyacağını biliyor ve İngiltere’nin AB dışında, içinde olduğundan daha az avantajlı bir pozisyonu olacak” dedi.

———

AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit zirvesi başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından, “İlkeler oy birliğiyle kabul edildi” mesajını paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brexit müzakereleri ilkelerine ilişkin klavuzu oy birliğiyle kabul ederken, İngiltere karşısındaki bu beraberliğin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, İngiltere’nin ayrılık sürecini resmen başlatmasından bir ay sonra AB’nin Brexit müzakere ilkelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere olağanüstü bir zirvede bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından, “İlkeler oy birliğiyle kabul edildi” mesajını paylaştı. Tusk, İngiltere hariç AB ülkelerini tanımlayan AB 27’nin sıkı bir şekilde durduğunu ve Brexit müzakereleri için siyasi yetkinin hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise, AB 27’nin ilkeleri 15 dakikadan kısa bir süre içinde kabul ettiğini, AB 27 arasındaki birliğin faaliyette olduğunu vurguladı.

İlkeler

Kabul edilen 10 sayfalık klavuzla, AB’nin Brexit stratejisi ilkeleri belirleniyor. “Müzakereler boyunca AB’nin, bütün üye devletler için adil ve hakkaniyetli bir sonuç elde etmek için vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket edeceği” belirtilen metinde, ayrılık müzakerelerinin 29 Mart 2019’da sona ereceği kaydediliyor.

İlkeler, İngiltere’nin AB’ye ne kadar borcu olduğu tespit edilene, İngiltere ile İrlanda arasındaki sınır sorunu çözülene ve vatandaşların hakları konusunda yeterli teminat verilene kadar iki taraf arasında gelecekteki ilişkilerin görüşülmemesini öngörüyor. İlkelerde ayrıca, AB Konseyi’nin İngiltere ile ticaret anlaşmasına ilişkin çalışma yapmaya hazır olduğu, ancak bunun ayrılıktan sonra tamamlanacağı ifade ediliyor.

Zirve öncesi başta Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere tüm liderler yaptıkları açıklamalarla İngiltere karşısında birlik mesajı vererek, İngiltere Başbakanı Theresa May’in taleplerinin “sıkı” bir şekilde ele alınacağını söyledi.

“İngiliz hükümeti 27 ülkeyi bölmek için elinden geleni yapacaktır”

Ancak bu görüş birliğinin ne kadar devam edeceği tartışma konusu. İngiltere’nin AB’nin zengin ve fakir ile güçlü ve güçsüz ülkeleri arasındaki yaklaşım farklarını kullanarak, birlikteliği bozmaya çalışacağı değerlendiriliyor.

Bu endişe, Belçika Başbakanı Charles Michel tarafından zirve öncesi dile getirildi. Bazı ülkelerin halihazırda İngiliz taktikleri ile nasıl başa çıkılacağını değerlendirdiğini kaydeden Michel, “Belki İngiliz hükümeti, 27 ülkeyi bölmek için elinden geleni yapacaktır. Bu kaçınmamız gereken bir tuzak.” dedi.

———–

AB liderleri Brexit’in ana hatlarında uzlaştı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanı İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci (Brexit) müzakerelerinde izlenecek ana hatlar konusunda uzlaşma sağladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB ülkeleri liderlerinin Brexit müzakerelerinin ana hatları konusunda uzlaştığını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker kararın oybirliğiyle ve 15 dakikadan az bir süre içinde olduğunu belirtti. Geçen haftalarda devlet ve hükümet başkanlarının danışmanları tarafından hazırlanan ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış müzakerelerinin ana hatlarını çizen taslak üzerinde zirvede bir değişiklik yapılması beklenmiyordu. Tusk zirvenin resmi olarak başlamasından sadece bir saat sonra kararın alındığını açıkladı.

Kararın açıklanmasından sonra üye ülkeler arasında müzakerelerde hangi noktalara ağırlık verileceği üzerine görüşmelere geçildi. Detaylara ilişkin alınacak kararlar, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Brexit görüşmelerini yürütecek heyetine Michel Barnier’e aktarılacak.

Avrupa Birliği müzakereleri iki aşamada tamamlamak istiyor. Önce çıkışa dair sorunların yeterince açıklığa kavuşturulması ardından Avrupa Birliği’nin İngiltere ile gelecekteki işbirliğini müzakere etmesi hedefleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de olağanüstü zirve öncesinde bu fikri vurgulamış, geleceği ele alabilmek için önce ayrılma müzakerelerinin tamamlanması gerektiğini belirtmişti. Öncelikli konular arasında İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon 200 bin Avrupa Birliği vatandaşının ve Avrupa Birliği’nde yaşayan yaklaşık 1 milyon 200 bin İngiltere vatandaşının gelecekteki hakları ve mali konular yer alıyor.

Avrupa Birliği Londra’dan AB vatandaşlığından doğan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Ayrılma sürecinde çetin konulardan birini bu oluşturacak, zira Brüksel’in bu alanda Londra’dan 60 milyar euro talep edeceği tahmin ediliyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği iç pazarına erişim gibi konularda “seçmece” yapmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Merkel “Gelecekte de İngiltere ile iyi ilişkiler istiyoruz, ancak 27 ülke olarak çıkarlarımızı kolektif temsil etmek de istiyoruz. Bu şimdiye kadar mümkün olan en iyi derecede gerçekleşti” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da zirve öncesinde yaptığı açıklamada İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmaktan olumsuz etkileneceğini söyledi. “Britanya için kaçınılmaz bir bedel ve zarar olacak, bu onların kararı” diyen Hollande “Cezalandırıcı olmamalıyız ama Avrupa’nın kendi çıkarlarını nasıl koruyacağı da bellidir ve Britanya AB dışında AB içinde olduğundan daha az iyi bir pozisyona sahip olacaktır” ifadelerinde bulundu. Hollande Avrupa Birliği’nin 27 üyeli birliğini koruyacağına inandığını belirtti.

AB Komisyonu Juncker’in verdiği bilgilere göre müzakereler İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak Avam Kamarası seçimlerinden sonra başlayabilecek.

Erdoğan’la görüşme arayışı

Öte yandan AB Konsey Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker’in 25 Mayıs’taki NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme arayışında olduğu belirtildi. Bu görüşmede Türkiye ile AB arasındaki gerilimin azaltılması hedefleniyor.

Ajanslar-Bbc-Dw