AB’nde 2016’da çiftliklerin toplam alanı, 171 milyon hektar olarak hesaplandı

Avrupa Birliği’nde (AB) 2016’da 34.900’ü Kıbrıs’ta olmak üzere, %40’ı Birliğin toplam toprak alanı (%03’ü Kıbrıs) 171 milyon hektarlık çiftlik alanı, yaklaşık 10,3 milyon çiftlik ve çiftlik yöneticisini destekliyor.

Eurostat tarafından bugün yayımlanan verilerde, Avrupa Birliği’ndeki çiftliklerin birçoğunun küçük olduğu, üçte ikisinin 5 hektardan az olduğu belirtildi.

2016’da Avrupa Birliği’nde 10,3 milyon kişi çiftçi olarak çalışıyor. AB içerisinde çiftlik yöneticilerinin üçte biri (%32) 65 yaş ve üzerinde tespit edilirken sadece birlik içerisindeki çiftlik yöneticilerin %11’i 40 yaşın altında olduğu, genç çiftçilerin oldukça az, Kıbrıs’ta %3,3; Portekiz’de %4,2 ve Birleşik Krallık’ta %5,3 olduğu kaydedildi.

2016’da Avrupa Birliği çiftliklerinin üçte birinin Romanya’da bulunduğu (%33), diğer üçte birinin Polonya’da (%14) ve sonuncusunun da %10’la, 2013, İtalya’da ve %9 İspanya’da bulunduğu ifade edildi.

Kha