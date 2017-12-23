ABHaber, Öztürk Yılmaz’a yönelik yapılan sistemli algı operasyonunun perde arkasını açıklıyor

Türkiye çok ilginç günlerden geçiyor.Ülke tam anlamıyla kaos ortamına hızla sürükleniyor.Bürokrasi ve siyasetin içi tamamen boşaltılmış durumda.Türkiye’nin bu çerçevede Ortadoğu ve AB politikaları da tam anlamıyla çökmüş durumda.Anlatılacak yazılacak o kadar çok şey varki.

Son bir kaç aydır CHP’nin dış politika kurmayı Öztürk Yılmaz’a yapılan sistemli methodik saldırılar dikkat çekiyor.Yapılmaya çalışılan FETÖ’nün 17-25 Aralık öncesi uyguladığı taktik, şimdi havuz medyası tarafından CHP’ye yönelik uygulanıyor.CHP, FETÖ ile ilişkilendirilip sindirilerek CHP’li milletvekillerinin hesap vermesi isteniyor.

17-25 Aralık öncesi FETÖ ile yatıp kalkan havuz medyasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ” ne istedilerde vermedik” açıklamasını hatırlatmak gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağını ayrıca adaylarınıda önceden açıklamayacaklarını söylemişti.Kılıçdaroğlu’nun bu konuda ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış durumda.Kılıçdaroğlu’nun güvendiği isim Öztürk Yılmaz’a peki niçin saldırılıyor?

Yılmaz,yeni nesil siyasetçi,genç, dinamik,sorunlara somut çözüm önerisi olan,sadece eleştirerek değil hükümete dış politika alanında somut çözüm önerileri getirerek muhalefet yapıyor.

Öztürk Yılmaz,bürokrasinin içinden gelmiş yabancı dil bilen Türkiye’nin en önemli dosyası AB (Yunanistan ve Kıbrıs) ve Ortadoğu konularına hakim bir siyasetçi.Açıkçası siyasette yeni yüz.

Yılmaz,olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan için çok büyük potansiyel tehlike. Erdoğan ile dişe diş mücadele edebilecek,CHP kitlesinin dışında merkez sağ, muhafazakar kesimden hatta AK Parti kitlesinden bile oy alabilecek kapasitede bir isim.

Havuz medyasının muhalefetin potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarına saldırıya geçmesinin arkasında Erdoğan için cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi mıntıka temizliği yatıyor.Türk devletinin kurumları tarafından reklamlarla finanse edilen havuz medyasının eleştirebileceği hiç bir konu yok.Belirli merkezlerde üretilen itham ve yalanlarla insanlar hedef haline getiriliyor.

Daha bir kaç ay önce Öztürk Yılmaz TBMM’de basın toplantısı sırasında yaptığı açıklama çarpıtılmıştı.

Havuz medyasının içine düştüğü utan verici durum!

Yanlış: ABD’nin vize kararının ardından CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz “ABD tüm Türkiye’yi değil AK Partilileri cezalandırsın” dedi.

Ancak iddia doğru değil. Öztürk Yılmaz’ın TBMM’de yaptığı basın toplantısında ABD’nin AK Partili’leri cezalandırması gerektiği yönünde herhangi bir açıklaması ya da sözü bulunmuyor.

İşte Öztürk Yılmaz adına çıkan yalan haberin gerçek videosu

Şimdide havuz medyası Öztürk Yılmaz’ın Musul başkonsolosuyken FETÖ’cülerle görüşme yaptığına dair görüntü ve resimleri gündeme getiriyor.Çok güzel o zaman AK Parti kabinesinin bir önce istifa etmesi gerekiyor.AK Partili hangi bakan ve milletvekilinin 17-25 Aralık öncesi FETÖ kuruluşları ve yetkilileriyle birlikte fotoğrafları yok?

Zamanın dışişleri bakanı Davutoğlu tüm Türk diplomatik misyonlarına FETÖ’nün yurt dışındaki kurumlarıyla diyalog içinde bulunulması tavsiyesinde bulunmuştu. Öztürk Yılmaz ne yapacak bu durumda? Kimle dalga geçiyorsunuz.AK Parti’nin dışişleri ve AB bakanları ile milletvekillleri 17-25 Aralık öncesi FETÖ’nün yurt dışındaki tüm etkinliklerine katılıp bol bol fotoğraf çektirmişlerdi.Peki bunları nasıl açıklayacağız? Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yapanlar 17-25 Aralık sonrası AK Parti hükümetinde bakan yapılmasına peki ne diyeceğiz?

AK Partili bakan ve milletvekilleri 17-25 Aralık öncesi FETÖ’nün yurt dışındaki kuruluşlarını ziyaret edip etkinliklerine katılıp fotoğraf çektirmelerinde hiç bir sorun yok.Yılmaz’ın fotoğrafı FETÖ delili.İnsan aklıyla böyle dalga geçilir işte.

Bunları gündeme getiren basın yayın organları sabah akşam yıllarca FETÖ’ye methiyeler dizmişlerdi.Konuyu köşe yazısı konusu yapan gazeteci 2009 yılında FETÖ’yle mülakat yapmış.Tam bir tiyatro.

İşin ayrı bir vahameti ise Öztürk Yılmaz hedef alınırken Deniz Baykal konusu gündeme getirilerek CHP içinde fay hattı oluşturulmaya çalışılması.Tam anlamıyla profosyenel bir algı operasyonu.Baykal’ın başına gelenlerin tek sebebi yine bunlar.Baykal’ı nasıl hedef tahtasında oturtmuşlardı.Arşivler yalan söylemez her şey ortada.

Yılmaz, Musul’daki görevi sırasında FETÖ’cülerle ilgili kendisine getirilen eleştiriler ile ilgili kural dışı hiç bir uygulama yok.Davutoğlu,Çavuşoğlu,Bağış,Bozkır’ın 17-25 Aralık öncesi FETÖ’nun yurt dışı temsilciliklerine ve yaptığı etkinliklere katılmadıklarını ve fotoğraf çektirmediklerini mi iddia ediyorsunuz.Adama gülerler.Daha dün bazı basın yayın organlarında şu anda AK Parti hükümetindeki görev yapan iki bakanın Rıza Sarraf’a ödül verdikleri sırada çekilen fotoğrafları vardı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, hakkında sosyal medyada Ak-trollerin ve yandaşların başlattığı iftiraya yanıt verdi.

CHP Ardahan Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, hakkında sosyal medyada Ak-trollerin ve yandaş medyanın kalemşörleriyle başlattığı FETÖ iftirasına sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından “Fetö’nün sümüklerini yalayanlar hele bakın şimdi bize neler diyor! Tek şey bulun istifa ederim” paylaşımında bulunarak rest çekti.

Dış politika ile ilgili ve milli konularda yaptığı açıklamalarda AKP’yi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu zor duruma sokarak çıldırtan Öztürk Yılmaz’ın yandaş ve aktrollere seslendiği açıklaması şöyle:

“10 gündür birileri düğmeye basmış. Hakkımda havuz medyasında akılalmaz iftira kampanyası yapılıyor. Baştan aşağı yalan ve iftira. Hani kuru iftira derlerya işte o. Ellerine benim facebookumda yayınladığım resimlerden birini bulup beni Fetö ile yakın göstermeye çalışıyorlar:) Zavallılar! Neymiş resimde yanımda görünenler Fetöcüymüş. Bana ne ? Biz kendimizden mesuluz. Allah bilir her girdiğim yerde resim çektirdiğim kişileri araştırsak kimler çıkar kimler.Eyy aymazlar! Fetö, Öztürk Yılmaz’ın yanından bile geçemez. Siz kim Öztürk Yılmaz kim! Anadan doğma ak ve pakım. Fetö’nün sümüklerini yalayanlar hele bakın şimdi bize neler diyor! Tek şey bulun istifa ederim. Biliyorum onlarda yüz yok ki utansın. Peki acaba neden bu iftiraları yapıyorlar? Ne oldu da korkmaya başladılar? Ne yaptım da panik olmaya başladılar? Daha fazla korkacaklar mı? peyderpey paylaşacağım:)”

Öztürk Yılmaz siyasete hesap vermeye değil hesap sormak için girdi.Bu böyle biline.