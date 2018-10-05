ABHaber-Analiz:UEFA’da yaşanan hayal kırıklıkları…Ali Koç çökmüş Türk futbolu için başarmak zorunda

Türk futbolu tam anlamıyla çökmüş durumda.Bunu ister iflas,dibe vurma veya bir başka kelimeyle tarif edin diğer kurumlarda olduğu gibi büyük bir fiyasko ile karşı karşıyayız.AB Türkiye ilişkilerinde gelinen nokta ne ise Türk futbolunda da gelinen nokta aynı.Siyaset,bürokrasi ve diğer kurumların içi boş ne yapsanız boşuna.Kurumsal yapı kurulmadan,daha açık bir ifadeyle bir sistem oluşturulmadan başarı beklemek hayal.

Avrupa kupalarında Türk takımlarının haline bir göz atın.Sürekli kaybediliyor.Sanki kaybetmek için Türk futbolunda bir yapı oluşturulmuş.Kaybedildiği zaman bilindik ifadeler çok iyi oynadık ama sonuç bu olmamalıydı…vs. Kaybetttikten sonra iyi oynadığınızı söyleseniz ne olur söylemezseniz ne olur.Türk futbolunun Avrupa ve dünya kupalarındaki başarısızlığı,Türkiye AB ilişkilerinin de kopyası 50 yıl geçmiş hala AB’yi bilmiyoruz.Konusuna hakim olmayan siyasiler,bürokratlar,sivil toplum örgütleri ve gazeteciler ile gelinenen nokta Türk futbolunda olduğu gibi tam bir ‘FİYASKO’.Milyonlarca euro bütçesi olan koskoca sivil toplum örgütlerinin AB’den haberleri yok.Ne söylesek boş.

Sevgili ABHaber okurları gelişmeleri sonuçları itibariyle değerlendirmezseniz bir yere varamazsınız. Ders çıkarmak zorundasınız ders.Yoksa sürekli krizlerle boğuşursunuz.

Türk futbolunda değişen hiç bir şey yok.Türkiye’deki diğer kurumların hali ne ise futbolunda içinde bulunduğu durum aynısı.Eğer siyaset ve bürokrasi konusuna hakim değilse başarıyı yakalayamaz ve başınız beladan kurtulmaz.

Niçin İngiltere ve Almanya’da bunlar yok.Türkiye için tek çıkış yoluda bu zaten ya bu ülkelerin kurallarını benimseyip kendinize uyarlayacaksınız veya çalkantılarla yaşamaya kabul edeceksiniz.Bunun ortası yok.Kaptanı olmayan bir gemi gibi bir oraya bir buraya savrulmaya devam edeceksiniz seçim sizlerin. Örneğin, Türkiye’de kamuda yaklaşık 80 bin makam aracı var.İngiltere ve Almanya’da makam aracı sayısı Türkiye’nin dörtte biri hatta daha da düşük.Bu tablodan sadece kriz çıkar.Başka hiç bir şey çıkmaz.

UEFA’ya 4. kez başvuran Türkiye 2024 Avrupa şampiyonasını düzenleme hakkını elde edemedi.Zaten bu beklenen bir sonuçtu.Almanya’ya karşı Türkiye’nin şansı sıfır bir bile değildi.UEFA’da Türkiye’nin adı var kendisi yok.Nasıl lobi yapılır, kapalı kapılar ardında kararlar nasıl alınır bunu bileceksiniz.Maalesef bunları bilmiyoruz.Böyle gelmiş böyle gidiyor.Onun bunun adamı ile iş tutmaya çalışıyoruz.Liyakat,tecrübe diye bir şey yok.O zaman sonuç da bugüne kadar olduğu gibi hüsran oluyor.

Türk futbolunun kurumsal yapısı yok.Bugüne kadarda kurulamadı.İş bilmeyen yöneticiler daha açıkcasıyla spor insanlarıyla (içlerinde bu işi bilenler vardı,ancak azınlıkta ve karar alıcı pozisyonda değillerdi) Türk futbolu bugünlere geldi.Dünya kupası,Avrupa şampiyonasına katılamayan ve sürekli Avrupa kupalarında kaybeden futbol sektörünün baştan aşağıya sorgulanması gerekiyor.

Türk futbol kulübü yöneticileri,basın,ve diğer aktörler bu işi başaramadılar.Hangi görüşten olursanız olun gelinen noktayı sonuçları itibariye değerlendirmezseniz bugüne kadar olduğu gibi kendinizi avutursunuz.Milyar dolarlık bütçeye ulaşan Türk futbolu niçin yerlerde sürünüyor? Son dünya kupasına bakın niçin Türkiye yok.Yenildiği takımlar ise İzlanda,Bosna Hersek …vs.Niçin bu durumdayız? Milli Futbol Takımı 89 yıllık tarihinde iki defa dünya kupasına katılmış.Hala bunu görmekten uzağız.

İşte bu çöküntü karşısında genç dinamik değişimin temcilsici Ali Koç Fenerbahçe başkanı oldu.Koç, Türk futbolunun geleceği açısından çok ama çok büyük bir şans.Fenerbahçe’de oluşturacağı kurumsal yapı diğer futbol kulüplerine de örnek olacak.Aslında Koç’tan beklenen şampiyonluktan öte bir şey.Kurumsal yapı,futbolda başarıyı yakalamış ülkelerin sistemlerinin Fenerbahçe’ye uyarlanması.

Ali Koç sadece Fenerbahçe için değil Türk futbol endüstrisi için başarmak zorunda.Koç genç,dinamizmi ve değişimi temsil ediyor. Türk futbolunu ileriye taşımak için gereken her türlü donanıma sahip.Başarırsa sadece Fenerbahçe değil Türk futboluda kazanacak.

Koç’un ‘’değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim’’ ifadelerinin altını önemle çizmek gerekiyor.

Türk futbolunda eğer sil baştan yapılmazsa başarma şansınız sıfır bir bile değil. Bugüne kadar olduğu gibi 10-20 yılda bir elde edilen başarılarla sürekli kendinizi avutursunuz.

İlk iş futboldan şiddetin arındırılması.Buna kesinlike hangi şartta olursa olsun pirim verilmemesi.

Yaptığınız bir işi bilmediğiniz zaman boş işlerle uğraşırsınız.İşte onla bunla kavga edip durursunuz.Türk futbol kuluplerinin içi boş.Yöneticiler ve antrönerler iyi niyetli ama konuya hakim değiller.Sorun bu.

Kondisyon yok.Alt yapıdan futbolcu yetiştirilemiyor.Savunma nasıl yapılır bunu bile futbolculara doğru dürüst öğretemiyoruz.Kaleci yetiştiremiyoruz…vs. Peki neden.Son dünya kupasına bakın Belçika ve Hırvatistan’ın başarıları kendiliğinden olmuyor.Arkasında büyük emek planlı programlı çalışma yatıyor.Kurumsal yapılardan bahsediyoruz.Bu ülkeler nasıl oluyorda her dünya ve Avrupa şampiyonasına katılıyor.Bizler katılamıyoruz.Haketmediği paraları verdiğimiz Türk futbolcular niçin diğer Avrupa kuluplerinde oynayamıyor.Niçin Portekiz gibi Avrupa arenasında boy gösteren antrenörlerimiz yok….vs.Sorular çok.

İşte Ali Koç böyle önemli bir zamanda göreve geldi.İlk yaptığı çok ama çok önemli icraat maçlarda küfüre son dedi.Açıkcası şiddete son dedi.Koç, sadece Fenerbahçe için değil kim ne derse desin Türk futbolu için büyük bir umut.Avrupa ve dünyayı biliyor.Türk futbolunun içinde yaşadığı sorunlara hakim ve çözüm üretecek kapasitede.

Ali Koç ne yapmalı

-Mutlaka kurumsal düzeyde alt yapıyı hayata geçirecek önlemler alınarak futbolcu yetiştirilmesine önem verilmeli.Afrika ve Latin Amerika’yı çok iyi tarayan bir ekip oluşturarak oradan genç futbolcuların alt yapı veya futbol kulübüne kazandıracak bir sistem oluşturulmalı.Bu çerçevede daha önce kulüpte oynamış Afrika ve Latin Amerikalı futbolcularda aktif bir şekide devreye sokulmalı.

– Türk futbolunun en büyük sorunu olan fiziksel kondisyon konusuna ayrıca önem verilmeli.Türk futbolunun en büyük hastalığı olan savunmayı bilmemek,duran toplara karşı savunma beceriksizliği…vs bunlara karşı kalıcı çözümler üretecek bir yapının oluşturulması.

-Bugüne kadar Türkiye’de görev yapan Balkanlar ve Brezilya’dan gelen antrenörler başarılı oldu.Bu gerçek sürekli göz önünde bulundurulmalı.

-Fenerbahçe televizyonu yeniden ele alınmalı.Ve Türk futbolunun içinde yaşadığı sorunlara çözüm üretecek programlara yer verilmeli.Türk futbolu bu kadar imkan olmasına karşın neden başarılı olmadığına cevap arayacak programlara ağırlık vermeli.Örneğin Almanya, İspanya…vs nasıl başarmış.Niçin bu ülkelerde futbolda Türkiye’deki gibi şiddet,küfür …vs yok.İşte bunları irdeleyecek programlara Fenerbahçe televizyonu öncelikle yer vermeli.Aslında bunu ilk önce TRT’nin yapması gerekiyordu ama neyse…

Türkiye için tek çıkış yolu siyaset ve bürokrasinin sil baştan yapılandırılması

Bakın her 10,20 yılda niçin ekonomik krizlerle boğuşuyoruz.Hastalık belli. İlk önce siyaset kendi içini boşalttıktan sonra,bürokraside kurumsal yapıyı tamamen ortadan kaldırdı. Liyakat yok, tecrübe yok.İşbaşındakiler konuya hakim değil.O zaman ne oluyor biz söyleyelim.Malezya,Arjantin gibi ülkelerin karşı karşıya kaldığı krizlerle boğuşmak zorunda kalıyorsunuz.Onlarca yıldır yazıyor ve söylüyoruz.Birbirinden farklı olan İngiliz veya Alman sisteminden birini vakit kaybetmeden kendinize uyarlayın.Türkiye için tek çıkış yolu da bu.Başka da yol yok.Niçin İngiltere ve Almanya’da Türkiye, Malezya, Brezilya, Arjantin…vs gibi ülkelerin karşıladıkları krizler yaşanmıyor?

Bol güneşli günler dileğiyle.