ABHaber-Analiz:Erdoğan’ın en büyük şansı Baykal ve öğrencileri,Kılıçdaroğlu….vs oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Baykal ve öğrencileri,Kılıçdaroğlu,İnce….ve diğerlerine ne kadar teşekkür etse o kadar azdır. Çalışmayacaksınız halkın içine girmeyeceksiniz sadece konuşacaksınız.Ve girdiğiniz tüm seçimleri kaybedeceksiniz sonrada hiç bir şey olmamış gibi yolunuza devam edeceksiniz.Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Birde utanmadan sözüm ona önceden ayarlanmış düzmece kurultaylarda oyların çoğunu alarak parti başkanlığına devam edeceksiniz.Baykal ve öğrencileri işte bunları yaptı. Yeri gelmişken merhum Erdal İnönü’yü minnetle,saygıyla andığımızın altını önemle çizelim.

Örneğin son CHP kurultayında en fazla oyu alan milletvekilleri Haluk Koç,Faik Öztrak ve diğerleri… CHP adına son 17 yılda hangi başarıların altına imza atmış? Nasıl bu delege bunlara bu kadar oy verebiliyor.Başarınız nedir kardeşim? Açıklayın.Böyle delege anlayışı olabilir mi? Bunlar mı sizi iktidara taşıyacak.? Al gülüm ver gülüm.Kongo’da Mobutu’nun ülkesindeki muhalefet anlayışı. Sizleri 10 tane İmamoğlu gelse bile kurtaramaz.Bu kurultay bu delege yapısıyla mı siz Erdoğan’a karşı seçim kazanacaksınız? Güldürmeyin insanları.

Muhalefetmi demiştiniz Baykal ve Kılıçdaroğlu son 17 yıldır doğru dürüst bir şey yapmadılar.Slogan atmak ve koltuklarına yapışmaktan başka. 17 yılda bir asırlık cumhuriyet rejiminin sona erdirilmesini seyrettiler sonuç bu.Koltuk sevici ‘KORKAKLAR’

Erdoğan, 17 yılda yapılması imkansız yapısal değişiklikleri bunlar sayesesinde gerçekleştirdi.Erdoğan,Baykal ve öğrencileri Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin beceriksiz, basiretsiz,korkak,çalışmayan sadece konuşan (ahkam kesen) pısırık politikaları sayesinde tereyağdan kıl çeker gibi sonuca gitti.

Bakın Avrupalı uzmanlar son 5 yıldır Türkiye’de yapılan seçimleri şaibeli olarak nitelendiriyor. Acı bir şey daha söyleyelim CHP 17 yıldır seçimleri izlemek ve sandıkların güvenliğini sağlamak adına doğru dürüst bir sistem bile kuramadı.Düşünebiliyormusunuz sandıkların güvenliğini sağlamaktan bile acizdi bunlar.Birde hala ortalıkta konuşmaya devam ediyorlar.Siyaseti meslek haline getirdiler.Gelecek nesillere ise çok kötü örnek oldular.Hala hiç bir şey olmamış gibi konuşmaya devam ediyorlar.Artık susun.

Ey CHP delegesi kardeşim.Sen ne hakla kurultaylarda sürekli seçimleri kaybeden bu insanlara götürüp oyunu atıyorsun.Ey milletvekili kardeşim Öztürk Yılmaz’ın anti demokratik ve partinin temel ilkeleri çiğnenerek partiden ihraç edilmesine karşı neden ses çıkarmıyorsun? Bu affedilebilir bir hata değil.Ama bunlar için önemli değil.Koltuklarını korusunlar yeter.Şimdi Kılıçdaroğlu ve ekibi İmamoğlu sayesinde mezara kadar siyaset yaparlar.

Baykal ve öğrencileri 17 sene iktidarı, iktidarda tutmayı başararak, yapılması çok zor bir işi başardılar.İmamoğlu,halkın arasına girip halkın soluduğu havayı birlikte solumanın başarı getirebileceğini gösterdi.Böylece yönetenlerin eskisi gibi yönetemediği, yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istemediği zamanlar ise başlamış oldu.

CHP’deki koltuk sevicileri sayesinde yaklaşık bir asırlık rejim 17 yılda değişti.Evet sevgili ABHaber okurları Baykal ve öğrencileri Kılıçdaroğlu,İnce ve diğerleri bilerek veya bilmeyerek Erdoğan’ın önünü tamamen açmışladır.Açıkçası muhalefet çalışmamış korkmuş ve ahkam kesmekten başka bir şey yapmadığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır.Sonuçlar üzerinden konuşalım.Sonuç budur.Bilanço budur.Muhalefet kanadı adına net bilanço budur kimse boş laflar ederek kendisini aklamaya çalışmasın. Birde utanmadan Kılıçdaroğlu’nu eleştirenleride Erdoğan destekleyiceleri diye nitelendiriyorlar.Aymazlar.Kılıçdaroğlu ve ekibinin işi bitmişdir. Biran önce koltuğu boşaltmalıdır.

Türkiye’de tek adam rejimi olarak tanımlanan bu rejimi CHP’deki bu eski yüzler (tek amaçları koltuklarını korumak) kapasitesiz siyasetçiler değiştiremez,bunların hepsinin aktif siyasetten elini çekmesi lazım.Kılıçdaroğlu ve ekibi başta olmak üzere son 17 yılda CHP’de siyaset yapanların tümünün aktif siyasi yaşamı sona ermiştir.CHP’de 70 yaşına gelmiş ne kadar milletvekili varsa aktif siyasi hayatı sonlanmıştır.Bunlar öğretmenleri Baykal gibi hiç bir şey olmamış gibi yola devam ederlerse onları Ekrem İmamoğlu’da kurtaramayacaktır.

Şimdi kısa bir hafıza tazeleyelim Melih Gökçek’e belediye başkanlığı yolunu kim açtı? Baykal ve Ecevit uzlaşıp ortak bir aday çıkarmayarak Gökçek’in birkaç bin oyla Ankara belediye başkanı olmasını sağladılar.Erdoğan’ın İstanbul belediye başkanlığı içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi bu gerçekleri görmeden gelinen nokta ile ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapamazsınız.

İmamoğlu’nun başarısı

Yıllardır kaleme aldığımız dile getirdiğimiz söylemler görüşler Ekrem İmamoğlu’nun başarısında bir kez daha ortaya çıktı.Yeri gelmişken söyleyelim.Eğer büyükşehirlerde belediye başkanlığını CHP kaybetseydi fazla bir değişiklik olmazdı.Kılıçdaroğlu kurultayı toplar yeniden parti başkanlığı koltuğuna otururdu.Son 9 seçimi kaybedip hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği ve girdiği tüm kurultayları kazandığı gibi.Kılıçdaroğlu İstanbul belediye başkanlığı için adları ön planda anılan Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi gibi CHP’li milletvekillerini aday göstermeyek doğru olanı yaptı.Sezarın hakkını sezara vermemiz lazım. CHP’de daha ilk günden Öztürk Yılmaz’ın milletvekillerinin belediye başkanı adayı olmasını karşıyım çıkışı çok doğru bir çıkıştı.Bir çok CHP’li milletvekili belediye başkanı olmak istedi ama 9 kez hata yapan Kılıçdaroğlu bir kez daha yanlış yapmadı.Ama bu gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olarak yoluna devam etmesini sağlamaz.Biran önce o koltuğu gençlere devretmek zorunda.

Yeri gelmişken CHP’nin niçin iktidara gelemediğinin Erdoğan’ın önünün nasıl açıldığını anlatan bir örnek verelim. Baykal döneminde yapılan yerel seçimler ile ilgili Brüksel’de CHP’li yetkiler bizlere ulaşarak Afyon Emirdağ belediye başkanlığı için aday gösterilen CHP adayının seçimi kazanma şansı yok.Ne olur bizleri CHP üst yönetimiyle görüştür dediler.Bizde CHP Genel Başkan Yardımcısını Brüksel’deki CHP’lilerle bir araya getirdik. Bizimde şahit olduğumuz görüşmede Brüksel’deki CHP’liler eğer Emirdağ’da CHP adayını değiştirmezse seçimi kaybeder görüşünü ısrarla dile getirdiler. CHP Genel Başkan yardımcısı telefonla Ankara’dan bilgi alarak CHP’nin Emirdağ belediye başkan adayını CHP’li Afyon milletvekili istediği için aday yapıldığını değiştirmenin imkansız olduğunu ifade etti.

Brüksel’deki CHP’lilerin ısrarla değiştirmezseniz kayberdersiniz çıkışları karşında bizde devreye girererek eğer CHP Emirdağ’da seçimi kaybederse ne olur? CHP’li Afyon milletvekili koltuğunu kaybedermi sorumuza,CHP Genel Başkan Yardımcısı hiç bir şey olmaz çünkü Baykal’ın adamı diye cevap verdi.Daha sonra uzun yıllar CHP’nin elinde olan Emirdağ’da belediye başkanlığı seçimini göz göre göre CHP kaybetti.Bunlara ne söylesek ne desek azdır.

İşte CHP’deki oligarşik yapıya verilebilecek en güzel örnek.Gazeteci Aysun Karlı CHP Genel Merkezinde 14. katında milletvekili listesini hazırlayan milletvekilini irdeledi.İşte bunlar böyle.Zavallılar oligarşik yapının üyeleri.Tek dertleri koltuklara yapışmak.Kurultayları kazanmak için milletvekili ve delegeleri biat anlayışıyla seçmek.Gençleri, çalışanları tasfiye etmek.

Bu sistem aynen Kılıçdaroğlu yönetiminde de devam ediyor.Siz bakmayın son seçimlerde bazı büyükşehirlerin kazanılmasına.Son genel seçimlerde doğru dürüst iki kişi çalıştı.Biri Öztürk Yılmaz diğeride Elazığ milletvekili Gürsel Erol diğerleri ise yattı.Nokta…….Bir kaç mahalle gezmekle sosyal medyada sabah akşam mesaj yayınlamakla bu işler olmuyor.

Evet Kılıçdaroğlu ve ekibi son 17 yıldır CHP de siyaset yapanlar yerlerini gençlere bırakmadığı zaman CHP’nin durumu aynen Fransa’daki sosyal demokratlara benzeyecektir.Zaman bunu gösterecektir.Kimse kendisini son yerel seçimlerde alınan sonuçlarla avutmasın.Kılıçdaroğlu ve ekibi, ne İmamoğlu’nu ne de diğerlerini taşıyabilir misyonları çoktan bitmiştir.Bir an önce koltuğu gençlere bırakarak bir sonraki seçimlerde gençlerin önünü tamamen açmalıdır.

Ama olmaz neden olmaz biz söyleyelim Kılıçdaroğlu artık ölene kadar (Baykal’ın içine düştüğü gibi bir durum olmazsa) CHP Genel Başkandır.Partideki bu oligarşik yapı Türkiye’nin bugünlere gelmesine su taşıdı.Bugün gelinen noktada Baykal ve Kılıçdaroğlu’nun da sorumluluğu bulunmaktadır.

Örneğin, Almanya,İngiltere,Fransa,İspanya’daki sosyal demokratlara bakın son 20 yılda kaç lider ve kadroları değişmiş.Bir de CHP’ye bakın dünyada örneği yok.Gana,Gambia,Kongo’da vardır.İspanya’da sosyal demokratların son seçim zaferi genç lider sayesinde olmuştur.

CHP için sonuçta farklı bir dip dalgası geliyor değişmeyen şey değişimdir, bu değişim sonunda olacak vatandaş son seçimlerde bunu talep ettiğini ortaya koymuştur.

CHP Dış Politikada da başarısızdı

CHP dış politika alanında da çok zayıftı açıkçası başarısızdı.Bugüne kadar görev yapan emekli büyükelçiler,CHP’yi dışişleri bakanlığı emekliler bürosu gibi kullandılar.Hepsi konuya hakim diplomattı burada bir tartışma yok.Irak krizi konusunda önemli başarıya imza attılar.Ama büyükelçilik yapar gibi siyaset yaptılar.Burası Danimarka ,Almanya,İngiltere …vs değil ki.İktidarın vahim dış politika hataları karşında büyükelçi gibi davrandılar.Açıkçası CHP dış politika kurmayları büyükelçilik yapar gibi siyaset yaptılar.Hele Türkiye’de ve Erdoğan’a karşı büyükelçi gibi davranarak dış politika yapılması çok büyük vahim bir hataydı.Zaten sonuçlar bize herşeyi anlatıyor.Halkın içine girip silkenlenmesi gerekiyordu.Anadolu karış karış gezilmeliydi.Suriye bataklığına Türkiye’nin girmemesi için çok ama çok aktif çalışılması gerekiyordu yapılmadı. Zaten yaşları da buna müsait değildi.Büyükelçilik yapmakla siyaset yapmak çok ayrı şeyler.Türkiye’nin her bir tarafı gezilmeli tüm sivil toplum örgütleri toplanmalı,örneğin konferans verilmedik büyükşehir,kasaba ….vs bırakılmamalı sosyal medya çok aktif kullanılmaydı.Açıkcası TBMM’den çıkıp halkın içine girilmesi gerekiyordu.CHP’de son 17 yıldır görev yapan büyükelçiler ancak partinin dış politika danışmanı olabilirdi.

Bunların içinde Öztürk Yılmaz çalıştı,oda Kılıçdaroğlu daha doğrusu partideki oligarşik yapı tarafından tasfiye edildi.Zavallılar Yılmaz tek başına CHP’nin son 17 yılda dış politika alanında yapılması gerekeni yapıyordu.Öztürk Yılmaz’ın yerine CHP’nin yeni dış politika kurmayı olan Ünal bey Türkiye’nin İngiltere büyükelçisi gibi.Adı var kendisi yok.İşte bir yazılı açıklama yapacakta bunu insanlar duyacak.Politbüro üyesi gibi.Güzelce yatın,CHP dünyanın en güzel büyükelçiler için emekliler bürosu.Yazık.

Kılıçdaroğlu samimi değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Türkiye’de tek adam rejimi var,tek adam rejimi felaket, yoksulluk getirdi. Partilere çağrımdır, getirin kanunu. Tek adam rejimini kaldıralım güçlü bir demokratik sistem kuralım.’’diye açıklama yaptı.Sayın Kılıçdaroğlu bu tek adam rejimi yukarıdan inmedi.Öğretmeniniz Baykal ve siz gelişmeleri seyredip sadece ama sadece slogan atarsanız olacağı bu olur.Peki CHP’de tek adam rejimi yok mu? Dokuz seçimi kaybeden bir insan nasıl CHP Genel Başkanı koltuğunda oturabiliyor? Milletvekilleri ve delegeler hangi kriterlere göre belirleniyor? Kandırmayın insanları.Kurultay kazanmak için milletvekili ve delege seçiyorsunuz.İlk önce kendiniz demokrasiyi içselleştirin.

Yine Kılıçdaroğlu’nun, ‘Vazgeçilmez adam diye bir kavram yoktur. Seçimler olur, seçimler yapılır, gelir geçer.’ ifadesine ne demeli? Baykal ve siz kaç seçim kaybettiniz?Ama sizler vazgeçilmez adam olarak yolunuza devam ettiniz.Tutarlı olun lütfen.

Dinin siyasete alet edilmesi

CHP dinin siyasete alet edilmesiyle ilgili doğru dürüst hiç bir şey yapmadı.Halka niçin anlatmadınız.Çalışma diye bir şey yok.Girin kardeşim halkın içine anlatın tüm yapılanları.Korkmayın.

Olivier Roy 1994’te yayınlanan ‘Siyasal İslam’ın İflası’ kitabında özetle “Siyasal İslam’ın bir geleceği yok, Modern dünya ile ilgili alternatif bir medeniyet projeleri bulunmuyor. Dolayısıyla endişelenmeye de gerek yok, geldikleri gibi giderler, biraz sabırlı olun yeter” diyor. Bakın Amerika,Avrupalı bilim adamları bile dinin siyasete alet edilmesiyle ilgili kitaplar yazarken CHP ne yapmış? Slogan atmış.Salon siyasetçileri.

Gelinen noktada, ana akım İslâmcılık olarak tarif edilebilecek siyasal hareketin sosyo-politik enerjisini tükettiği, sosyal ve kültürel alandaki siyasi varoluşunu kendisi dışındaki siyasal ve sosyo-kültürel eğilimlere devretmeye başladığı bir aşamaya gelindi.CHP yönetimi bunu bile göremiyor.

Türkçeyi aşağılayanlara karşı Ezan Türkçe okunsa ne olur demekle asla ezana karşı olunmaz ama din tacirliğiyle kesinlike dine zarar verilir ancak bilinmeli ki istismarcılık,cehalet ve yobazlık dinin ve ezanın en büyük düşmanıdır görüşünü dile getiren Öztürk Yılmaz’ı CHP’den ihraç etmek akıllara zarar.Yılmaz’ı eleştirebilirsiniz zamanımıydı diye.Yılmaz’ı CHP’den ihraç eden akıl CHP’nin kurucu felsefesine aykırı davrandı.Hele Kılıçdaroğlu’nun havuz medyası ve iktidarın trolllerine uyup CHP ezana ve arapça ezan okunmasına karşı değil açıklaması ise utanılacak bir durum.Kardeşim video kaydı ortada Öztürk Yılmaz öyle bir şey demedi ki. O zaman sen kendi genel başkan yardımcısına inanmıyorsun trollere ve havuz medyasına inanıyorsun.Bu tam bir skandaldır.Hangi hakla partiden Yılmaz’ı ihraç ediyorsun.Tam anlamıyla tek adam rejimine verilebilecek çok güzel bir örnek.Aslında Öztürk Yılmaz’ın partiden ihraç edilmesine çok önceden karar verilmişti.Ünal Çeviköz’ün bu amaçla milletvekili yapıldığı kapalı kapılar ardında yüksek sesle dile getiriliyordu.Yılmaz uyduruk absürd gerekçeyle partiden ihraç edildi.Kimse birbirini kandırmasın.Bu gelişme karşısında CHP’li hiç bir milletvekilinin çıkıp bu yapılana yanlış deme cesaretini gösterememesi ise içler acısı durumu gösteriyor.

YSK’NIN İSTANBUL KARARI SONRASI (10 MAYIS 2019) SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YAPTIĞIMIZ DEĞERLENDİRME:

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN YSK KARARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜMÜZÜ SORANLAR VAR. KONUYLA İLGİLİ YURTDIŞI 30 YILLIK TECRÜBEMİZ IŞIĞINDA GÖRÜŞ,GÖZLEMİMİZİ DAHA ÖNCE KALEME ALDIK.

ŞİMDİ TARTIŞMA SIRASI DEĞİL.AMA CHP İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLUNUN NE OLDUĞUNU YILLARDIR ISRARLA SÖYLÜYORUZ.HERŞEYİ SONUÇLARI İTİBARİYLE DEĞERLENDİRMEZSENİZ KENDİNİZİ BÜGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ AVUTURSUNUZ NOKTA.

NE OLMUŞ SON 17 YILDA ERDOĞAN MUHALEFETİN ACİZLİĞİNİ GÖREREK BUGÜNLERE GELDİ. İKTİDAR HER TÜRLÜ KEYFİ…VS KARARLARI ALDI.MUHALEFET NE YAPTI SLOGAN ATTI. BAYKAL ZAMANINDA GÖREV YAPAN CHP DIŞ POLİTİKA KURMAYINA SURİYE KONUSUNDA NİÇİN AKTİF HAREKET ETMEDİNİZ SORUSUNA ‘’BİZ YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİK.TBMM’DE DİLE GETİRDİK’’ DEDİ.’

KARDEŞİM SİZ HALKIN İÇİNE GİRİP TÜRKİYE’Yİ BAŞTAN AŞAĞI DOLAŞIP NİÇİN HALKI HAREKETLENDİRMEDİNİZ. SADECE SLOGAN ATARSANIZ OLACAĞI BU OLUR.CHP DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ EMEKLİLER BÜROSU GİBİ. BİLHASSA TÜRKİYE’DE BÜYÜKELÇİLİK YAPAR GİBİ SİYASET YAPAMAZSINIZ.OLAMAYACAĞIDA NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU.

SON GELİŞMELER IŞIĞINDA (İMAMOĞLU’NUN BAŞARISI…) AVRUPA’DA SEÇİMLERİ KAYBEDEN SİYASİLERİN NİÇİN KOLTUKLARINI BIRAKTIĞINI ANLADINIZ MI? BU UYGULAMALAR BOŞUNA DEĞİL.

CHP’DE SON DÖNEMDE VEREBİLECEĞİMİZ BAŞARILI OLMUŞ İKİ ÖRNEK VAR.

KILIÇDAROĞLU’NUN TASFİYE AMACIYLA ARDAHAN’DAN ADAY GÖSTERDİĞİ ÖZTÜRK YILMAZ GİTTİ HALKIN İÇİNE GİRDİ HER KESİMLE KUCAKLAŞTI TEK BAŞINA SEÇİMİ KAZANDI.CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL HALKIN İÇİNE GİREREK İTTİFAKLA ODA SEÇİMİ KAZANDI.AMA DİĞERLERİ SLOGAN ATTI.DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞAN OLMADI.

İKİNCİ ÖRNEK İSE EKREM İMAMOĞLU HALKIN İÇİNE GİRDİ TÜM KESİMLERLE KUCAKLAŞTI.SONUCA GİTTİ.

DEMEK Kİ KOLTUKLARI GENÇLERE BIRAKTIĞINIZ ZAMAN YÖNETİMDE KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞU ZAMAN BAŞARI YAKALANIYOR.İSPANYA’DAKİ SON SOSYAL DEMOKRATLARIN BAŞARISI GİBİ…VS

ŞİMDİ BU TARTIŞMANIN SIRASI DEĞİL.

AMA 23 HAZİRAN SONRASI KILIÇDAROĞU VE YÖNETİM KADROSU KOLTUKLARINI GENÇLERE BIRAKIP ÇEKİLMEK ZORUNDALAR. TEK ÇIKIŞ YOLU DA BUDUR .HER ZAMAN SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ YENİ NESİL,YENİ YÜZ VE YENİ SÖYLEM .

AKP’NİN BÜYÜK ŞEHİRLERDE OY KAYBETMESİNİN SONUÇTA ÜÇ BÜYÜK NEDENİ VAR

1-ÇOK BÜYÜK EKONOMİK,SİYASİ,SOSYAL ÇÖKÜNTÜ VAR

2- İTTİFAK

3-HALK ESKİLEREDEN BIKTI.YENİ NESİL,YENİ YÜZ VE YENİ SÖYLEM İSTİYOR

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE YILLARDIR YAZDIĞIMIZ ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİN DOĞRULUĞU ÖZTÜRK YILMAZ ,EKREM İMAMOĞLU ÖRNEĞİNDE ÇIKMIŞ BULUNUYOR

SONUÇTA HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYOR.BURADA ÖNEMLİ OLAN İFADE ETTİĞİNİZ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİN HAYATIN GERÇEKLERİYLE ÖRTÜŞMESİ LAZIM. 23 HAZİRAN SONRASI ACİLEN KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİNİN KOLTUKLARI BOŞALTMASI GEREKİYOR.

DAHA FAZLA BİLGİ VE YSK KARARINI DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN:

ABHaber-Analiz:CHP’de neler oluyor? CHP’de yönetimi gençlere devretmekten başka hiç bir çıkış yolu yok…

www.abhaber.com/abhaber-analizchpde-neler-oluyor-chpde-yonetimi-genclere-devretmekten-baska-hic-bir-cikis-yolu-yok/

ABHaber-Analiz:Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan Baykal ve öğrencilerinin de sorumluluğu var…

www.abhaber.com/abhaber-analizturkiyenin-icinde-bulundugu-durumdan-baykal-ve-turk-ogrencilerinin-de-sorumlulugu-var/