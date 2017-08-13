ABHaber-Analiz:AİHM 2.Türk yargıç listesini de iade etti.AİHM’de neler oluyor?

2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM yargıcı Rıza Türmen’in görev süresinin dolmasının ardından Ankara harekete geçmişti.Telefonun bir ucunda zamanın dışişleri bakanı Abdullah Gül var.Brüksel Üniversitesi Anayasa Hukuku öğretim üyesi Ord.Prof.Dr. Ruşen Ergeç’e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM’de Türkiye yargıcı olması için teklif sunuyor.Teklif karşısında çekinceli davranan Ergeç AİHM kurallarını çok iyi bildiği için Türkiye’nin adayı olması koşuluyla teklifi kabul ediyor.Ergeç AİHM’de yargıç seçilmek için ülkenin adayı olmanın gerekli olduğunu çok iyi biliyor.Sonuçta siyasi bir karar alınıyor.

Ruşen Ergeç’in aday olması sonrası süreç çok ilginç bir hal alıyor.Zamanın AİHM Başkanı Ergeç’i de yakından tanıyan Jean Paul Costa, Türkiye’ye gelerek basına yansıdığı şekliyle Türmen’in görev süresinin uzatılması çerçevesinde açıklamalarda bulunmuştu.

AİHM seçimleri sırasında Gül Cumhurbaşkanı olurken Dışişleri Bakanlığına Davutoğlu,Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AKPM’de Türk heyeti başkanlığına Murat Mercan’ın yerine Mevlüt Çavuşoğlu getirilmişti.

AKPM Türkiye’nin sunduğu Prof. Dr. Ruşen Ergeç, ve diğer iki Türk bilim adımından oluşan aday listesini “çok fazla seviye farkı olduğu” gerekçesiyle iade etmişti. İlginç olaylar işte bu sırada başladı.Nasıl oluyordu da Türkiye’nin adayı Ergeç ilk seçimde tüm kriterleri fazlasıyla karşılamasına rağmen seçilemiyordu?Acaba kapalı kapılar ardında bir şeyler mi pişiriliyor du? Sorular çok.

Türkiye’nin gönderdiği ikinci listeye ise Prof.Işıl Karakaş eklenmişti.AKPM’de yapılan ikinci seçimlerde Karakaş AİHM yargıçlığına seçilmişti.

Ruşen Ergeç’in seçilememesi sonrası Avrupalı bilim adamları AİHM’ye eleştiriler getirdi.Çok sayıda konuyla ilgili makale yayınladı.Sonra ne oldu biz söyleyelim.Ergeç’in seçilememesi sonrası AİHM seçim kurallarında güncelleştirmelerde bulundu.

AİHM yargıç adaylarının ilgili ülkeler tarafından “şeffaf” kriterlere göre belirlenmesi, İngilizce ve Fransızcayı çok iyi bilmesi, “yüksek ahlaki kriterlere sahip olması”, hukuk fakültesi mezunu veya hukuk bilgisinin yeterince verildiği siyasal bilgiler, iktisadi idari ilimler fakültelerinden birini bitirmiş olması isteniyor.

Ruşen Ergeç konusunda daha söylenecek o kadar çok şey varki.İlk önce Ahmet Davutoğlu ve Mevlüt Çavuşoğlu’dan AİHM’de seçimler sırasında neler olduğunu birde onlardan dinlememiz lazım.

Kapalı kapılar ardında neler oldu? Davutoğlu,Büyükelçi Daryal Batıbay,Rıza Türmen,Murat Mercan,Mevlüt Çavuşoğlu’nun bildikleri vardır belki?Ancak Ergeç olayı sonrası AİHM’nin seçim kurallarında bazı düzenlemelere gittiği bir ortamda Prof.Ruşen Ergeç’in başına gelenler öyle kolay geçiştirilebilecek bir konu olmadığı gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor.

————–

Ruşen Ergeç kimdir?

Pro.Ruşen Ergeç bütün kariyerini Brüksel’de yaptı.Belçika’da en genç Ordinaryüs Profesör ünvanını alan bilim adamı.Belçika Hür Üniversitesi’nin ULB Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları kürsüsünü yönetti.

AİHM seçimleri sonrası ULB’deki görevinden istifa ederek Lüksemburg üniversitesinde görevine devam etti.Bir yıl önce ise emekliye ayrıldı.

Ruşen Ergeç,Meksika’dan,Sri Lanka’ya kadar bir çok ülkede ders verdi ve anayasa çalışmalarında bulundu.

1977’den beri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgilenen Ergeç, bu konuda çok sayıda kitap ve ilmi makale yazdı.En bilineni, Belçika Kraliyet Yargıtay Başsavcısı Baron Velu ile birlikte yazdığı 1200 sayfalık kitaptır ve bu kitap halen AİHM’de yargıçlar tarafından kullanılır.Ergeç bu kitabı birkaç sene önce güncelleştirdi.Brüksel Barosu’nun en büyük avukatlık bürolarında 16 sene avukatlık yaptı. Ergeç çok iyi derecede İngilizce, Fransızca, iyi derecede Almanca, İtalyanca ve Felemenkçe biliyor.

İyi hafta sonları