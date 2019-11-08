ABHaber-Analiz: Türkiye’nin Suriye bataklığına saplanışı,29 Ekim ve tamamen biten CHP’nin misyonu

Türkiye’nin Suriye bataklığına saplanışı,CHP’nin iktidar

partisinin var olma sebebi olduğunu bir kez daha net bir şekilde ortaya

çıkarmıştır.

Suriye bataklığına giren Türkiye çıkış yolları arıyor.Ancak

siyaset ve bürokrasinin içinin tamamen boşaltılması soruna çözüm bulunmasını

güçleştiriyor.Türkiye gerçekten çok ilginç ülke ‘Suriye’ye son yapılan

operasyona bazı gazeteci ve sivil toplum örgütleri savaşa hayır diye eleştiri

getiriyor. Aynı çevreler Suriye kriziyle ilgili olarak ‘’CHP yine AKP ile

anlaştı’’ değerlendirmesinde bulunuyorlar. Söz konusu çevreler CHP Meclis’te

savaş tezkeresine yeşil ışık yakarak büyük bir yanlış yaptı diyerek

Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyor.Ama aynı çevreler Türkiye Suriye bataklığına

girmeden önce CHP yönetimine Suriye savaşını durdurmak için niçin aktif hareket

etmiyorsunuz.Niçin gelişmeleri seyrediyorsunuz diye eleştirmediler.Tam bir

komedi yaşıyoruz.

CHP sonuç itibariyle iktidarın Suriye politikasını

desteklemiştir

CHP 2000 yılların başından bu yana sadece TBMM’nin içinde

kalıp salon siyaseti yaparak Suriye krizini seyretti. Mecliste haftada bir

slogan atmakla bu işler olmuyor.CHP,demokratik sistemde iktidarın Türkiye’yi

Suriye bataklığına sokmasını önleyebilecek her türlü imkan ve yeteneğe sahipti

ama mecliste kalıp iktidarın çizdiği noktanın dışına çıkmadılar.Sadece

eleştirip bolca konuştular.Suriye bataklığı Türkiye için büyük bir felaketti.

Muhalefet bu süreçte eleştirmenin dışında çalışmadı,

çalışmadı,çalışmadı,çalışmadı.Ve söz konusu krizin önüne geçmek için strateji

ve ara formüller geliştirmedi.Mecliste kalarak sadece muhalefet yapıyoruz

görüntüsü verildi.Kılıçdaroğlu ise bu zaman zarfında girdiği tüm seçimleri

kaybetmesine rağmen daha da güçlendi.Demokrasi adına ne kadar hazin bir durum.

2000 yılların başından beri CHP yönetimi izlediği

politikalarla iktidarın Suriye politikasını bir anlamda desteklemiştir. Sonuç

ve net bilanço budur. Lütfen birbirimizi kandırmayalım. Oynanan tiyatro sona

ermiştir.

İşin ilginç tarafı ise CHP’deki dış politikadan sorumlu

milletvekili ABD ile yapılan anlaşma,Türkiye açısından diplomatik başarıdır

dedi! Peki bu sözler,AKP’nin Suriye politikasının CHP tarafından benimsendiğini

göstermez mi?

Şimdi savaşa hayır diyenlere soruyoruz. Niçin ilk günden

CHP’nin Suriye kriziyle ilgili pasif pısırık politikasını eleştirmediniz?

Türkiye’nin Suriye bataklığına girmemesi noktasında CHP’nin bu konuda pasif

muhalefet yapmasına niçin karşı çıkmadınız? CHP iktidarın Suriye politikasını

bugüne kadar izlemiş olduğu politika ile desteklemiştir.Gerisi teferruattır.

Çünkü gelişmeleri seyredip sadece ama sadece eleştirip slogan atıp sessiz

kalırsanız bir anlamda iktidarın Suriye politikasını desteklemiş

olursunuz.Bilanço budur.Sayın Kılıçdaroğlu; ‘’Tezkereye içimiz yana yana ‘evet’

diyeceğiz açıklamanızla bu işin içinden çıkamazsınız.Tekrarlayalım ‘CHP İKTİDAR

PARTİSİNİN VAR OLMA SEBEBİDİR.’

Saddam’ın başına gelenler ile Türkiye’nin içine düştüğü

durum arasında büyük benzerlik var

İran Meclis Başkanı Ali, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet

Davutoğlu’nun Suriye savaşının başlarında Tahran’a yaptığı ziyaretlerle ilgili

şu görüşleri dile getiriyor:

”Bazı devletler Suriye’deki olayların başlangıcında İran’a

geldi. Bu devletler Suriye’yi desteklediğimiz için bizi eleştiriyordu.İki hafta

içinde Emevi Camisi’nde namaz kılacaklarını söylüyorlardı. Ona dedim ki ‘emin

ol böyle bir olay (Emevi Camisinde namaz kılma) olmayacak.O gelişmelerin

üzerinden birkaç yıl geçti ve o kadar kan döküldü.Suriye meselesinin askeri

yöntemlerle değil siyasi uzlaşı ile çözüleceğini söyledik.Suudiler ve bazı

bölge ülkeleri yanlış yaptı. Bu ülkeler Suriye rejimini askeri yollarla

devirebileceklerini düşünüyordu, fakat zannediyorum ki şimdi yanlış

yaptıklarını anladılar.”

Saddam’da İran savaşı öncesi Tahran’dan gelen yetkililere

beş gün içinde İran’ı alacağını söylemiş.France 5 belgeselinde detaylı

izleyebilirsiniz .Yine Saddam Kuveyt’e saldırmadan önce batılı ülkelerin

kendisine yeşil ışık yaktığını bunun neticesinde Kuveyt’e girdiğini söylemişti.

Görüyormusunuz Saddam ile Türkiye’nin başına gelenler

arasında ne kadar büyük benzerlik var.Dünyadan bir haber olan Türkiye’deki

Ortadoğu uzmanları son 17 yıldır ne söyledilerse tam tersi çıktı.Hala bunlar

Ortadoğu uzmanıyım diye yazılı ve görsel basında boy göstermeye devam

ediyorlar.Hepiniz topluca sınıfta kaldınız.

CHP’nin Suriye krizinde yapması gerekenler…

Şimdi yeri gelmişken soralım.CHP,”Türkiye için bu kadar

hayati, güncel, adeta bir iç mesele olan Suriye savaşı konusunda neden 2000’li

yılların başından itibaren ‘Suriye’de savaşa hayır’ kampanyası örgütlemedi.

Neden bu savaş konusunda halkla gerçekleri açıklayan, savaş karşıtı tepkiyi

örgütleyen, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını sorgulayan, bununla ilgili

gerçekleri açıklayan,savaşa, cihatçılığa karşı çıkan geniş bir örgütlenme niye

olmadı? Neden bu savaşın her aşamasına böyle hazırlıksız yakalanılıyor? Sayın

Baykal ve Kılıçdaroğlu buyrun cevaplayın.İşte bunları yapmanız

gerekiyordu.Koltuklar tatlı geldi.

Şimdi çıkmış Kılıçdaroğlu Türkiye’deki siyasi partiler

arasında en büyük değişimin CHP’de yaşandığını söylüyor. Ne kadar trajikomik

bir durum.Sayın Kılıçdaroğlu biran önce ama bir an önce istifa edin.

Onur Öymen’in Baykal ile ilgili çıkışı

Eski CHP milletvekili Onur Öymen bazı basın yayın

organlarında Baykal’dan rahatsız olan güçlerin kaset komplosu ile Baykal’ın

görevinden uzaklaştırıldığını söyledi.Ve bir rapordan bahsetti.Sayın Öymen

CHP’yi yakından takip eden kime sorarsanız, Baykal’a kaset kumpası kuranlar ile

Kılıçdaroğlu ve ekibini CHP’nin başına getirenlerin kimler olduğunu size en

ince detayına kadar anlatır.Unutmadan Baykal görevde kalsaydı da hiç bir şey

değişmezdi.Salon siyasetine devam edilirdi.

Sayın Öymen, Baykal ve Kılıçdaroğlu gibi girdiği tüm

seçimleri kaybetmiş bir tane Avrupa’da sosyal demokrat lider gösterin?

Avrupa’da gösteremezseniz,Asya’da gösterin? Bekliyoruz.

Sayın Öymen Irak tezkeresine hayır dendiğinde AKP’nin ilk

yıllarıydı biraz zaman geçseydi, Irak tezkeresinide meclisten geçirirlerdi.

Bunu bir kenara yazın.

Sayın Öymen Baykal başına gelecekleri hissettiği anda (rapor

ve kaset kumpası konusu…) hemen koltuğu partideki gençlere devredecekti.İlk yapması

gereken buydu. Koltuk tatlı geldi.Baykal,koltuğa yapıştıkça yapıştı.Gerçekleri

konuşalım.Baykal gibi akil insanların partide geri plana çekilerek muhalafetin

halkın içinden konuşlandırılması gerekiyordu.Baykal gerekli hamleleri zamanında

yapsaydı Kılıçdaroğlu ve ekibide partide söz sahibi olamazdı.O zaman Türkiye

Suriye bataklığına belki girmezdi.Veya bu kadar hasar oluşmazdı.

Fazla detaya girmeyelim ama yeri gelmişken çok kısa bir

hafıza tazeleyelim 12 Eylül’de yaşananlar ve bu çerçevede Ecevit sonrası CHP

yola devam etti.Bunun adı Atatürk’ten miras kalan CHP hiç bir zaman değildi

‘DENİZ BAYKAL ‘partisiydi.Şimdi de CHP diye bir şey yok adı ‘KEMAL

KILIÇDAROĞLU’ partisi.Gerçekleri konuşalım.

Sayın Öymen son 17 yılda ne oldu. Bunun hesabını kim

verecek? ATATÜRK’ÜN KURDUĞU REJİM BAYKAL VE KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE

DEĞİŞTİ.Sonuç budur.Net bilanço budur.Dokuz seçimi kaybeden bir insan hala

nasıl CHP genel başkanı olabiliyor? Ortadoğu’daki siyasetin kopyası.

CHP Köy Enstitülerini bile gündeme getirmekten acizdi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, ”Köy Enstitüleri’ni kapatan

Demokrat Parti değil Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Zaten DP ile CHP aynı

torbadan çıkmış, öyle birbirine çok yabancı arkadaş falan da değildir.”

açıklamasına ne demeli. Köy Enstütülerini kaldıran zihniyet Türkiye’nin

bugünlere gelmesini sağladı. Hiç olmazsa CHP bugüne kadar elinde tuttuğu

belediye sınırlarında seferberlik halinde Köy Enstütülerini kurmak için

çalışabilir,halkı ülke genelinde bu konuda bilinçlendirebilirdi.Bunu bile

yapmaktan acizdi bunlar.

CHP’nin misyonu tamamen bitmiştir. CHP artık iktidar

partisinin var olma sebebidir

Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve gelen yönetim CHP’nin

kurucu ilkesiyle uzaktan yakından alakası yok.CHP’yi elinde tutan bu yönetim

Atatürk’ü,cumhuriyeti….vs dolgu malzemesi yapıp koltuk kapma derdinde.

Dokuz seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta

ısrar ederek, CHP’nin misyonunun tamamen bittiğini bir kez daha ortaya

koymuştur.Türkiye’de din nasıl dolgu malzemesi olarak kullanılmışsa

Atatürkçülük,cumhuriyet,laiklik…vs dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır.Bunuda

2000 yılından sonra bilhassa CHP’de ipleri elinde tutan CHP yönetimleri bilerek

veya bilmeyerek yapmıştır.Sonuç budur.Bilanço budur.16 Nisan referandumu

sonrası Atatürk’ün kurduğu rejim yıkılmıştır.CHP’de son 17 yılda siyaset

yapanların artık Atatürkçülük ve cumhuriyet kisvesi altına siyaset yapmalarıda

imkansızdır.Atatürkün kurduğu rejimin yıkılmasını önleyemeyenler ve

seyredenlerin adı tam olarak belli olmayan bu tek adam rejimini değiştirmeleri

ise imkansızdır. Tek dertleri Baykal ve Kılıçdaroğlu gibi CHP’de yönetimi ele

geçirip mezara kadar parti başkanlığı yapmak istemeleridir.İktidar ile birlikte

oynanan ‘MUHALEFETÇİLİK TİYATROSU’’ bitmiştir

Tek adam rejimini ancak gençler ve yeni oluşumlar

değiştirebilir

CHP’nin çevresine kümelenmiş Kılıçdaroğlu’nun gitmesini

bekleyen grupların boşuna kürek çekmelerinede gerek yoktur.Kendileride bu

gelinen noktadan doğrudan sorumlulukları bulunmaktadır.Türkiye’deki tek adam

rejimi ancak ama ancak yeni söylem,yeni yüz,yeni nesil ve gerçek Atatürkçü

politikacılar tarafından değiştirilecektir.

29 Ekim’i kutlayacak olan en son Kılıçdaroğu ve ekibidir

Şimdi bir kez daha soralım Sayın Kılıçdaroğu 29 Ekim’de

hangi yüzle Anıtkabire gidip ve desteklediğiniz medya organlarında yazılar

kaleme alarak Atatürkçülükten dem vuruyorsunuz.Yeter artık.16 Nisan referandumuyla

Atatürkün kurduğu rejim yıkılmıştır.Sayın Kılıçdaroğlu tek adam rejiminin tesis

edilmesinin en büyük sorumlularından birisi siz ve ekibinizdir.Boşuna kendinizi

yormayın.İktidar ile oynadığınız tiyatro bitmiştir.CHP’yi ele geçiren bu

oligarşik yapı tamamen dağıtılmalıdır.Maskeler tamamen düşmüştür.

Israrla bir kez daha CHP’nin son 17 yılda geldiği noktayı net özetleyelim.’’CHP İKTİDAR PARTİSİNİN VAR OLMA SEBEBİDİR.Misyonu çoktan bitmiştir.Kılıçdaroğlu’yla birlikte siyaset yapanlar sadece milletvekili, delege ve il veya ilçe başkanı olmak için hareket ediyorlar.Açıkçası al gülüm ver gülüm nokta.Ortadoğu’daki siyasetin aynısı.

Kurultaylar düzmece

CHP’de önceden ayarlanmış ve düzmece kurultaylarla kimse

birbirini kandırmamalı.Kurultay tiyatrosuda sona ermiştir.Demokrasilerde seçimi

kaybedenlerin kuraltaylardan çıkma şansı hiç ama hiç yoktur.Bir tane Avrupa

hatta Asya’dan örnek gösterin.Dünyada eşi benzeri yok bunun.Seçimi kaybeden

anında istifa eder.Koltuk sevici zavallılar.

CHP’de Kılıçdaroğlu ve ekibinin bilerek veya bilmeyerek

oynadığı Atatürkçülük oyunu sona ermiştir.Artık,Atatürk’ten miras kalan ”CHP

DİYE BİR PARTİ YOKTUR. ADI KEMAL KILIÇDAROĞLU PARTİSİDİR.”