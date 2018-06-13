ABHaber-Analiz: Türkiye’de değişim zamanı…Ali Koç’un seçim başarısı ve Muharrem İnce’nin dikkat çeken performansı

Türkiye tarihi günlerden geçiyor.Gerçekten Fenerbahçe spor kulübundeki Ali Koç’un seçim başarısı hangi görüşten olursanız olun Türkiye’de değişimin habercisi. 2018 Değişim yılı olacak gibi. Fenerbahçe camiası değişimi gerçekleştirmiştir,şimdi sıra Türkiye’deki büyük değişimdedir.Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe’nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım’ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı.

İlerlemek istiyorsanız değişim bazen zor ama gereklidir.Değişim herşeyden önce bir enerji getirir. Zamanında karar vermezseniz, zaman sizin adınıza karar veriyor bir şekilde.

Örneğin,Anglosakson modelinin başarısının temelinde değişim vardır.İki dönemden fazla milletvekilliği veya kamudaki önemli görevlerde uzun yıllar kalamazsanız.Onlarca yıl başbakan ve cumhurbaşkanlığı yapamazsınız bunların yanında sıkça rastlanmayan bazı istisnalarda vardır bunun da altını çizelim. Ama ezici çoğunluk böyledir.Devletin bir kuralı ve herşeyden önce bir disiplin vardır.Kendi kafanıza göre devleti tanzim edemezsiniz.Liyakat,tecrübe ve disiplin önceliğiniz olursa başarıda kendiliğinden geliyor zaten. Hiç uzağa gitmeyin örneğin İngiltere,Almanya (bunlar farklı sistemler ama farketmez) aynı sistemi alın uygulayın Türkiye’de ne ekonomik veya başka bir kriz görürsünüz.Türkiye doğrudan dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içine girer.Kurallar belli.Konuya hakim olduğunuz zaman bürokrasi, liyakat,tecrübe,disiplin temelinde çalışırsa sonuca gidersiniz.Örnekler ortada bunun dışında ne yaparsanız yapın Malezya’nın veya Türkiye’nin içine düştüğü duruma düşersiniz.Kurtuluş yok.Bürokrasi ve siyaset belli kuralarda çalışmalı.Niçin Türkiye her 20 yılda ekonomik kriz ile karşı karşıya? Sorunun cevabı belli. İngiliz veya Alman sistemini alın uygulayın.

Dış borcu aşırı yükselen Malezya hükümeti bankada açılan bir hesaba vatandaşların para yatırmasını istedi. Ülkenin 250 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Peki bunu İngiltere,Almanya’da görebilirmisiniz.Olmaz, olmaz, olmaz.

Evet sevgili ABHaber okurları Türkiye’nin en büyük sorun ne ekonomi ne terör ….. başkası.Yıllardır söylüyoruz.Türkiye’nin birinci derecedeki sorunu bürokrasi ve siyasetin içinin tamamen boşaltılmış olması. Devletin bir sistemi yok.Herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor.İş başındakiler konularına hakim değil. O zaman sürekli krizlerle boğuşmak zorunda kalıyorsunuz.Niçin her 15 veya 20 yıl ekonomik krizlerle karşı karşıya kalınılıyor?

Yeri gelmişken bir örnek verelim.AB konusunda TBMM’de Öztürk Yılmaz’ı bir kenara koyun AB’yi bilen (teori-pratik) bir kişi yok.İnsanların AB konusunda Prof. olması veya emekli diplomat olması biliyor anlamına gelmez.Zaten her şey sonuçları itibariyle ortada.AB ile ilişkilerde gelinen nokta fiyasko,fiyasko,fiyasko.Ekonominin haline bakın her şeyi sonuç itibariyle değerlendirmek gerekiyor.İçinde bulunulan durum kimi tatmin ediyor. Sorumlu olduğunuz alanlarda sorunları çözemiyorsanız başarısızsınız.

Türkiye’de ‘değişim’ kelimesinin acilen tartışılmaya açılması gerekiyor.Ülke yönetiminde iki dönemden fazla kalındığı zaman yıpranma ve yozlaşma başlıyor.İngiltere bu kuralı boşuna uygulamıyor.İngiltere’de hayat boyu veya (65 yaş üstü) belli yaştan sonra siyaset yapmanız çok zor.

Muharrem İnce vites yükseltmeli

Ardahan’da çok aktif seçim çalışmalarında bulunan Öztürk Yılmaz’ın,’’ Gidilmedik köy, çalınmadık kapı bırakmayacağız.Umudun ışığını her yere taşıyacağız” açıklamasının altını önemle çizmek gerekiyor.Seçimi kazanmak istiyorsanız ilk önce gidilmedik yer bırakmamanız lazım.

CHP’nin cumhubaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim meydanlarındaki performansı dikkat çekiyor.Dinamik bir kampanya sürdürmesi kamuyoyu anketlerine de olumlu yansıyor. İnce,meydanlara hava getirdi. Ancak CHP’deki genç dinamik şahsiyetlerin İnce’yle koordineli bir şekilde alana inmesi gerekiyor.AK Parti Başkanı Erdoğan’ın yanı sıra başbakan,içişleri bakanı ve AK Parti’nin bazı milletvekilleri seçim meydanlarında boy gösteriyor. İnce’nin dışında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’dan başka seçim çalışmalarına aktif katılım yok.Acilen Muharrem İnce’nin CHP’deki diğer aktörleri gidemediği şehir ve büyük kasabalarda koordineli bir şekilde paralel miting yapmasını sağlaması gerekiyor.Medyanın sansür uyguladığı bir ortamda İnce’nin acilen vites yükseltmesi gerekiyor.Değişimin sağlanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunuyor.

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www.abhaber.com/cumhurbaskanligi-secimleri-ve-muharrem-incenin-adayligi/