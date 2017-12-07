ABD’nin Kudüs kararına AB’den tepki

AB Kudüs’ün statüsünün müzakerelerin ardından açıklığa kavuşturulması gerektiğini duyurdu

Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma planlarına tepki gösterdi. Brüksel’de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Kudüs’ün statüsünün müzakerelerin ardından açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi:

“Avrupa Birliği, iki devletli bir çözüme yönelik anlamlı bir barış sürecinin yeniden başlatılmasını destekliyor. Bu çabaları zayıflatacak her türlü adımdan kesinlikle kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Müzakere yolu ile Kudüs’ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı.”

Carnegie Europe düşünce kuruluşunda siyasi uzman olarak çalışan Marc Pierini kararın gereksiz güvenlik riskleri oluşturacağını ifade etti:

“Bu kararın İsrail-Filistin barış sürecine yönelik zayıflayan umutlara hiç bir katkı sağlamadığını düşünüyorum. Gereksiz güvenlik riskleri oluşturuluyor.”

Uluslararası toplum Kudüs’ün nihai statüsünün /barış antlaşması imzalanması ile belirlenecek olması nedeniyle Kudüs’ü İsrailin başkenti olarak tanımıyor.

İsrailli siyasi uzman Daniel Schwammenthal Avrupa Birliği’nin karara tepki göstermesini esefle karşıladığını söyledi:

“Tarihin temel gerçeklerini tanımaya yönelik yapılan bir beyan gelecekte Doğu Kudüs ile ilgili gerçekleşecek müzakerelerin önüne geçmeyecek. Avrupa Birliği’nin bu duruma katılmaması üzücü bir durum.”

Almanya Dışişleri Bakanı da Amerika Birleşik Devletleri’ni Kudüs’ü başkent olarak tanımanın yol açabileceği sonuçlar konusunda uyardı.

Euronews