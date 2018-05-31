AB’den yolsuzlukla mücadele adımı

AB, bütçesini etkileyen yolsuzluklara karşı mücadeleyi güçlendirmek için 181 milyon Euro kaynak ayırmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), bütçesini etkileyen yolsuzluklara karşı mücadeleyi güçlendirmek için 181 milyon Euro kaynak ayırmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, 2021-2027 yıllarını kapsayacak gelecekteki uzun dönem bütçesinde üye ülkelerin AB bütçesine yönelik dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer usulsüzlüklere karşı mücadelesini desteklemek için 181 milyon Euro kaynak ayrılmasını öngören teklifini açıkladı.

Buna göre, AB yolsuzlukla mücadele programı kurulacak. Program kapsamında, Avrupa genelinde yolsuzlukla mücadele yetkililerine eğitimler verilecek. Bu mercilerin bilgi paylaşımlarını artırmaya yönelik imkanlar sağlanacak.

Kaynakla, dolandırıcılık tespitinde ve araştırmasında kullanılan teknik ekipmanların satın alınması ve güvenli bilgi sistemlerine erişim sağlanacak.

Böylece, ulusal ve yerel düzeyde AB bütçesini etkileyen dolandırıcılıklarla mücadele imkanı artacak.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

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