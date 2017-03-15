AB’den Yeni Suriye Stratejisi

Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini birliğin Suriye savaşına barışçı çözüm getirme amacıyla hazırladığı planını açıkladı.

Avrupa Birliği Suriye’ye en fazla maddi yardım yapan taraf konumunda. Birlik, 2011’den bu yana Suriye’ye 9,4 milyar Euro yardım yaptı.

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, açıklanan yeni planın sadece Suriye’de siyasi çözüme katkıyı içermediğini, ayrıca olası bir barış sonrasında yeniden yapılanma konusunda Avrupa Birliği’nin neler yapabileceğini içerdiğini de kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Mogherini, “Buna Suriyeliler’le özellikle komşu ülkeler dahil tüm bölge katılacak ve onlarla çalışmamız sürecek” dedi.

Mogherini, yeni AB planının savaşın 6. yılına girdiği ve Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelerin yeniden başladığı kritik bir dönemde geldiğine dikkat çekti.

Mogherini, Suriye stratejisini Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının 3 Nisan’daki toplantısında ve ayrıca Avrupa Parlamentosu’na sunacağını söyledi.

“Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğine Destek” adlı bir konferans da Brüksel’de 5 Nisan’da yapılacak. Konferansın ev sahipliğini Avrupa Birliği ile birlikte Birleşmiş Milletler, Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar ve İngiltere yapacak.

Muhaliflerden görüşmelere boykot

Öte yandan Astana’daki barış görüşmeleri, Türkiye’nin desteklediği muhalif grupların üçüncü tur görüşmeleri boykot etmelerinin ardından belirsiz bir durum aldı. Kremlin süreçte uluslararası bölünmelere dikkat çekiyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın en güçlü müttefiki Rusya, muhaliflerin görüşmelere katılmama nedenlerinin inandırıcı olmadığını belirtti ve kararlarını sürpriz olarak niteledi.

Muhalifleri, Türkiye’nin temsilcileri olarak niteleyen Suriye rejimi temsilcisi Ankara’nın Astana sürecine taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti.

Muhalifler, Çarşamba ve Perşembe günü planlanan görüşmelere katılmayacaklarını açıklamıştı. Muhalifler buna gerekçe olarak, Rusya’nın muhaliflerin elinde tuttuğu bölgelere yönelik hava saldırılarını ve Suriye ordusu ile İran destekli milislerin ateşkese uymamalarını gösterdi.

Rusya, Halep’in doğusunda rejim güçlerine yaptığı yardımın ardından muhalif grupların bölgeyi terketmesiyle yeniden diplomasi kanalına döndü.

Muhaliflerin destekçilerinden Türkiye’nin işbirliği Aralık’ta ateşkesin sağlanmasında önemli rol oynadı.

Daha önceki iki tur görüşmelerin ateşkesi sağlamlaştırması bekleniyordu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın görüşmeleri boykot eden muhaliflerle temasta olduğunu belirtti. Lavrov, Rusya’nın soruna çözü aradığını belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Bazen bu görüşmelerde bazı ülkelerin farklı yaklaşımları yüzünden durum karışık oluyor, çalışmalarımız sürüyor,” dedi.

Suriye temsilcisi Türkiye’yi suçladı

Suriye rejimi temsilcisi, delegasyonun Astana’da Rusya ve İranlı temsilcilerle görüşmek için bulunduğunu kaydetti.

Beşar El Caferi, “Üç garantörden biri Türkiye’yi kastediyorum taahhüdünü yerine getirmeyince, bu silahlı grupların neden katılmadığını Türkiye’ye sormak gerektiği anlamına geliyor,” dedi.

Caferi, muhaliflerin katılıp ya da katılmama kararının onlar tarafından değil, “kullanıcıları tarafından alındığını” söyledi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova’da Putin ile Suriye’de askeri işbirliğini görüşmüştü.

Voa