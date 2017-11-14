AB’den Venezuela’ya Ekonomik Yaptırım

Avrupa Birliği, Venezuela’ya yönelik ekonomik yaptırımları onayladı. Yaptırımlara silah ambargosu dahil.

AB Dışişleri Bakanları, Brüksel’deki toplantıda geçen ay yapılan bölgesel seçimlerin ardından Venezuela’ya yönelik yeni önlemleri açıkladı.

Silah ambargosu, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun aldığı askeri malzemeleri ülkesindeki muhalefete baskı uygulamak üzere kullanmasını önlemek amacıyla getirildi.

Mal varlıkları dondurulacak

Yaptırımlar ayrıca mal varlığı dondurulması için bir sistem kurulmasını ve Maduro’ya yakın bazı eski ve yeni devlet yetkililerine yönelik seyahat kısıtlamalarını da içeriyor.

İspanya uzun süredir Maduro’ya yakın çevrelere yönelik yaptırım uygulanması için baskı yapıyordu. Ancak AB, yaptırımlar ile hangi yetkililerin hedef alınacağı konusunda bölünmüş durumdaydı.

AB Bakanları Pazartesi günkü açıklamada güvenlik güçlerine, hükümetteki bakanlara ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan kurumlara odaklanacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Amerika, aralarında eski ve yeni Venezuelalı devlet yetkililerinin bulunduğu 10 kişiye haklarındaki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma iddialarından dolayı ekonomik yaptırım uygulamaya başladığını açıklamıştı.

Venezuela muhalefete baskı uygulamak, muhalif siyasetçileri ve göstericileri hapse atmak, insan hakları ihlalleri ve demokratik düzeni tehlikeye düşürmekle suçlanıyor.

Venezuela’da muhalefet, 23 eyalette yapılan valilik seçimlerinin sonuçlarına itiraz etmişti. Kamuoyu yoklamaları, eyalet valiliği seçimlerinin yarıdan fazlasını muhalefetin kazanacağı tahmininde bulunmuştu. Ancak hükümetin kontrolündeki seçim komisyonu başkanı, 17 eyalette valilik seçimlerini iktidardaki Sosyalist Parti’nin kazandığını, muhalefetinse yalnızca beş eyaleti aldığını bildirmişti. Maduro hükümeti seçimlerde bağımsız seçim gözlemcilerine de izin vermemişti.

Voa