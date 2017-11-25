AB’den ücretsiz Wi-Fi hazırlıkları

Biz okullara dahi interneti büyük zorluklar ve büyük paralar karşılığında verirken Avrupa Birliği ülkeleri olaya bambaşka bir açıdan bakıyorlar. Onlar diyor ki internet hava ve su gib vazgeçilmez bir unsur. O yüzden de Wi-Fi NOW Europe diye bir proje çıkardılar ortaya.

Bu iş için 120 milyon euroı verdiler ki bizim gibi milyar euroluk projeler yapan ülkeler için devede kulak bile değil bu.

6 ila 8 bin noktaya kurulacak bu noktalar. İnsanların ücretsiz olarak internete girmelerini sağlayacak. nokta başına 15 ila 25 bin euroluk harcama yapılması öngörülüyor. Bu hem kurulum hem de satın almayı kapsayacak.

İşletme maliyetleri ki bu bakımı ve servis sağlayıcının maliyetlerini kapsıyor, şehrin durumuna göre valilikler veya belediyeler tarafından karşılanacak. Kurulumların ilk örnekleri 2018 yılının Mart ayına kadar tamamlanacak

Bu arada Avrupa Birliği internete bağlanmak için kurulacak cihazlar için sıkı bir yönetmelik getirdi. Bunları çok ciddi denetliyor ve Avrupa çapında satın almaların yapılması için Avrupa ülkeleri tarafından üretilmiş olmalarını gözetirken güvenlik ve benzeri konularda ciddi denetlemeler istiyor.

Sadece donanımda değil yazılımda da çok dikkatli adımlar atılacak. Sisteme dahil olmak için üretilecek yazılımlar, kullanıcıların rahat kullanımı ve güvenliği gibi konularda sıkı bir kontrolden geçirilecek ve ağlar üçer yıllık periyodlarla elden geçirilecek.

Buradan kendi ülkemiz için çıkarımlar yapalım: Ülkemiz şu anda binlerce okula internet götürmek için çok ciddi paralar ödüyor. Ki okullardan aldığım bilgiler, genellikle bu ağların çalışabilmekten çok uzak olmasından dolayı bütün öğretmenler kendi telefonlarını kullanıyorlar internete bağlanabilmek ve okulun işlerini yapabilmek için.

Biz en yüksek genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz ve gençlerimize doğru dürüst bağlantılar sağlayamıyoruz. Evlerinde biraz hız gören gençler sokakta gigabayt başına neredeyse 10 TL gibi inanılmaz fiyatlar ödüyor ve bayt sayarak internete giriyor.

İçini dolaştığım birkaç üniversitede, ki bazıları özel üniversitelerdi, internetin hiç de öyle “aslanlar gibi” olduğunu söyleyemeyeceğim.

Devlet, bırakın şirketlerin kuracağı internete para vermeyi, kendi paralarıyla kuracakları fiberin bile önüne onlarca set çekiyor veya set olmuş belediye ve kimi kamu kuruluşlarının engelini kaldıramıyor.

Bu arada bizim şirketlerimiz sokaklara paralı veya kendi abonelerinin gireceği Wi-Fi noktalarını bile kuramıyorlar.

Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Biz de hayran hayran ne güzel yapmış Avrupalılar diye haber okuyup yazıyoruz.

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