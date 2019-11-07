AB’den Türkiye’ye Sahil Güvenlik Yardımı

Avrupa Birliği (AB), göçmen akınını önleme amacıyla

Türkiye’ye sahil güvenliğini güçlendirmede kullanılmak üzere 50 milyon Euro’luk

bir fon vermeye hazır olduğunu açıkladı. Karar, Avrupa’ya sığınmak üzere

Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenlerin sayısının son dönemlerde artmasının

ardından alındı.

AB Genişleme Politikalarından Sorumlu Genel Director

Yardımcısı Maciej Popowski, bu fonun bir kısmının “Türkiye’nin sahil güvenlik

biriminin arama ve kurtarma faaliyetleri kapasitesini arttırmada”, kalan

kısmının ise Türkiye’deki göçmenlerin topluma dahil edilebilmesi için yapılan

çalışmalarla göçmen gözaltı merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesinde

kullanılacağını belirtti.

AB Milletvekillerine bilgi veren Popowski, Türk yetkililerin

AB Göçmen Komisyonu Başkanı Dimitris Avramopoulos’la Ankara’da, Ekim ayının

başında yapılan görüşme sırasında doğrudan mali destek talep ettiğini söyledi.

Öte yandan Popowski, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde

başlattığı operasyonun mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi

ve AB’nin göçmenleri kaçtıkları bölgeye geri gönderme ya da Türkiye’ye herhangi

bir askeri faaliyet için fon sağlama niyetinde olmadığına vurgu yaptı.

Sözkonusu mali desteğin, Türkiye’nin AB’ye katılabilmesi

için yapılan hazırlıklara ayrılan bütçeden ve ‘barış ve istikrar’

çalışmalarında kullanılan ayrı bir fondan sağlanacağı aktarıldı.

AB, üyelik süreci duraksamaya giren Türkiye’ye, Suriye’deki

savaştan kaçarak ülkeye sığınan göçmenlerin Avrupa’ya geçişini önlemesi için 6

milyar Avro’nun üzerinde bir bütçe ayırma kararını 2015 yılında almıştı.

Voa

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