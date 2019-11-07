AB’den Türkiye’ye Sahil Güvenlik Yardımı
Avrupa Birliği (AB), göçmen akınını önleme amacıyla
Türkiye’ye sahil güvenliğini güçlendirmede kullanılmak üzere 50 milyon Euro’luk
bir fon vermeye hazır olduğunu açıkladı. Karar, Avrupa’ya sığınmak üzere
Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenlerin sayısının son dönemlerde artmasının
ardından alındı.
AB Genişleme Politikalarından Sorumlu Genel Director
Yardımcısı Maciej Popowski, bu fonun bir kısmının “Türkiye’nin sahil güvenlik
biriminin arama ve kurtarma faaliyetleri kapasitesini arttırmada”, kalan
kısmının ise Türkiye’deki göçmenlerin topluma dahil edilebilmesi için yapılan
çalışmalarla göçmen gözaltı merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesinde
kullanılacağını belirtti.
AB Milletvekillerine bilgi veren Popowski, Türk yetkililerin
AB Göçmen Komisyonu Başkanı Dimitris Avramopoulos’la Ankara’da, Ekim ayının
başında yapılan görüşme sırasında doğrudan mali destek talep ettiğini söyledi.
Öte yandan Popowski, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde
başlattığı operasyonun mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi
ve AB’nin göçmenleri kaçtıkları bölgeye geri gönderme ya da Türkiye’ye herhangi
bir askeri faaliyet için fon sağlama niyetinde olmadığına vurgu yaptı.
Sözkonusu mali desteğin, Türkiye’nin AB’ye katılabilmesi
için yapılan hazırlıklara ayrılan bütçeden ve ‘barış ve istikrar’
çalışmalarında kullanılan ayrı bir fondan sağlanacağı aktarıldı.
AB, üyelik süreci duraksamaya giren Türkiye’ye, Suriye’deki
savaştan kaçarak ülkeye sığınan göçmenlerin Avrupa’ya geçişini önlemesi için 6
milyar Avro’nun üzerinde bir bütçe ayırma kararını 2015 yılında almıştı.
Voa
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