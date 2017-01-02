AB’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı
AB’den yapılan açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısı şiddetle kınanarak terörle mücadelede dayanışma ve ortak çalışma mesajı verildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, İstanbul’daki gece kulübünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Yeni yılının gelişini kutlayanları hedef alan saldırıda 39 kişinin hayatının kaybettiği belirtilen açıklamada, kurbanların aileleri ve dostlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi. Açıklamada, “Avrupa Birliği, Türkiye ve Tük halkıyla dayanışmasını yinelemektedir. Tüm terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz ve bu tehditleri etkili bir şekilde önleme ve bunlarla mücadele konusunda Türk yetkililerle çalışmaya devam etme kararlılığımızı teyit ediyoruz” ifadesine yer verildi.
Ajanslar