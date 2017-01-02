AB’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı Reviewed by Momizat on Oca 02 . AB’den yapılan açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısı şiddetle kınanarak terörle mücadelede dayanışma ve ortak çalışma mesajı verildi. AB Dış İlişkiler ve Gü AB’den yapılan açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısı şiddetle kınanarak terörle mücadelede dayanışma ve ortak çalışma mesajı verildi. AB Dış İlişkiler ve Gü Rating: 0