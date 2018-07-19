AB’den Trump’ın ‘rakip’ ifadesine sert tepki

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa Birliği’ni “rakip” olarak nitelendirmesine AB yetkililerinden sert tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı, ABD ile ortaklığın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’yi “rakip” olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın kimi “arkadaş” olarak gördüğünü kendisine sormak gerektiğini belirterek, Avrupalıların ABD’yi “kesinlikle yakın bir arkadaş ve ortak” olarak gördüğünü ifade etti. Mogherini, “Bunu çokça söyledim, hükümet değişikliği ülkeler ile halklar arasındaki dostluğu değiştiremez” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump’ın görüşlerini kelimesi kelimesine gerçek kabul etmemek gerektiğini belirtti. Le Drian, “Bütün dünya onun düşmanıymış gibi duruyor” dedi.

Trump’ın sözlerine Almanya’dan da tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Artık Beyaz Saray’a kayıtsız şartsız güvenemeyiz” dedi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Maas, “ABD ile olan ortaklığı yeniden tartmalıyız. Bunu da ancak kendinden emin ve bağımsız bir Avrupa ile yapabiliriz” mesajını verdi.

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