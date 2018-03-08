AB’den siber şiddete yeni önlem

AB, sosyal medyada terör propagandalarına karşı hamle yapmaya ve siber şiddete ceza uygulamaya hazırlanıyor.

AB, sosyal medyada terör propagandalarına karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Terör içeriği barındıran paylaşımların 1 saat içinde kaldırılması yönünde uyarıda bulunan AB aksi taktirde ceza uygulayacak.

Avrupa Birliği, sosyal medya ve internet üzerinde yayınlanan terör propagandaları içeren paylaşımlara yönelik adım atmaya hazırlanıyor. Google ve Facebook gibi platformlarda yer alan özellikle terör unsurları içeren paylaşımlarla birlikte çocuk tacizi, şiddet ve terörizmle ilgili içeriklerin 1 saat içinde kaldırılması yönünde bir önlem geliştiriyor.

CEZA UYGULAMASI GELİYOR

Son dönemde özellikle sanal ortamında artış gösteren siber şiddete karşı harekete geçen AB, bu tür paylaşımların 1 saat içerisinde kaldırılmasını amaçlayan bir girişim ile önlem almaya hazırlanıyor.

Paylaşımların kaldırılmaması durumunda cezai işlem uygulayacak olan AB, Google ve Facebook gibi sanal devlere karşı para ve erişim cezası uygulamayı planlıyor.

UZMANLAR BU DURUMA TEPKİLİ

Siber bilişim uzmanları AB’nin bu konuyla ilgili alacağı kararlara karşı tepki gösterdi. Hosting hizmeti veren bir yetkili bu konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Bir saat çok kısa bir süre. Bundan dolayı hosting hizmeti veren firmaların bu konuya ilişkin nasıl cevap vereceğini bilmiyoruz.” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi’nden Julian King ise şu ifadeyi kullandı: “Birçok büyük platform zaten bizim önerdiğimiz formülü uyguluyor. Bunu yapmak imkansız bir şey değil.”

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