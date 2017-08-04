AB’den Rusya’ya ‘Siemens’ yaptırımı

AB, Alman Siemens şirketinin Rusya’ya sattığı doğalgaz türbinlerinin Kırım’da kullanıldığının ortaya çıkması nedeniyle Moskova’ya yeni yaptırımlar uyguladı.

AB’nin aldığı yeni karara göre 3 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketi yaptırım listesine dahil edildi.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Andrey Çerezov, Enerji Bakanlığı yetkilisi Yevgeniy Grabçak ve Siemens’in türbinlerini modernize eden Rus Technopromexprt şirketinin genel müdürü yaptırım listesine eklenen yeni isimler oldu.

AB’nin genişletilmiş yaptırım listesinde Technopromexprt ve Interavtomatika şirketleri de yer aldı.

YAPTIRIM LİSTESİNDE 153 KİŞİ VE 40 KURULUŞ YER ALIYOR

AB’nin ilk olarak 2014 yılında uygulamaya koyduğu yaptırım listesinde bugün itibarıyla 153 kişi ve 40 kuruluş yer alıyor. AB, yaptırımların süresini Mart 2017’de 15 Eylül 2017’ye kadar uzatmıştı.

RS-Ajanslar