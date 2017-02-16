AB’den Rum yönetimine ihlaller konusunda uyarı Reviewed by Momizat on . Brüksel’in, AB mevzuatının beş durumda ihlal edildiği tespitinde bulunarak, Rum Yönetimine bazı uyarılarda bulunduğu haber verildi. Brüksel’in, AB mevzuatının b Brüksel’in, AB mevzuatının beş durumda ihlal edildiği tespitinde bulunarak, Rum Yönetimine bazı uyarılarda bulunduğu haber verildi. Brüksel’in, AB mevzuatının b Rating: 0
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AB’den Rum yönetimine ihlaller konusunda uyarı

Haber Tarihi:: 16 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Brüksel’in, AB mevzuatının beş durumda ihlal edildiği tespitinde bulunarak, Rum Yönetimine bazı uyarılarda bulunduğu haber verildi.

Brüksel’in, AB mevzuatının beş durumda ihlal edildiği tespitinde bulunarak, Rum Yönetimine bazı uyarılarda bulunduğu haber verildi.Avrupa Komisyonu’nun Rum Yönetimine ihlaller konusunda yapılan önerilere uyması için iki aylık bir süre tanıdığını yazan Fileleftheros, aksi takdirde Komisyon’un Rum Yönetimi’ni AB Mahkemesine sevk edeceğini kaydetti.Öte yandan Komisyon’un Rum kesimi aleyhinde askıda bulunan beş diğer ihlal konusunu ise kapamaya karar verdiğini de yazan gazete, Rum makamlarının bu hususlarda, Brüksel’in önerilerine uyduğunun tespit edildiğini ekledi.

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