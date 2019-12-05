AB Türkiye – Libya Anlayış Memorandumunun gönderilmesini istedi (english)

Avrupa Dış Eylem Servisi temsilcisi Joseph Borrell tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği resmen Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Zaptının kendisine gönderilmesini ve içeriğiyle ilgili daha fazla bilgi verilmesini istedi. Temsilci, tüm komşu ülkelerin deniz sınırlarının egemenlik haklarına saygı gösterilmesini istedi.

“Avrupa Birliği, son dönemlerde Doğu Akdeniz ve Ege’de

Türkiye’nin eylemleri konusunda Yunanistan ve Kıbrıs ile tam bir dayanışma

içindedir” diyen Temsilci “Türkiye, Avrupa Konseyi ve Konsey

kararlarının defalarca ve son olarak Haziran 2019’da belirttiği gibi, tüm AB

üyesi devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı göstermelidir”

dedi.

Bu açıklamanın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendia ile

yeni Yüksek Temsilci arasında gerçekleştirilen görüşmeden sonra geldiği

belirtilerek “Türkiye ile Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesi

amacıyla 27 Kasım 2019’da imzalanan Mutabakat Zaptı yayımlanmadı ve içeriğiyle

ilgili daha fazla açıklama gerekiyor” denildi.

“Metinin hiçbir gecikme olmadan Avrupa Birliğine

gönderilmesini bekliyoruz” diyen Temsilci şöyle devam etti:

“Uluslararası deniz hukukun, iyi komşuluk ilkelerinin

ve tüm komşu ülkelerin deniz bölgelerinde ve adalar tarafından üretilenler de

dahil egemenliğinin ve egemenlik haklarının korunması zorunludur”.

“Uluslararası toplumun tüm üyeleri bu ilkelere uymalı ve bölge istikrarını ve güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü eylemden kaçınmalıdır”.

eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71513/statement-spokesperson-situation-eastern-mediterranean_en