AB’den ‘Kardak’ açıklaması:AB’ye Katılmak İçin İyi Komşuluk Önemli (görüntülü haber)

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, “Kardak kayalıkları gerilimi” için iyi komşuluk ilişkilerinin AB’ye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan son Kardak gerilimine ilişkin Avrupa Birliği’nden açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak Kayalıklarına gitmesine ilişkin, iyi komşuluk ilişkilerinin AB’ye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi.

KARDAK GERİLİMİ GÜNDEME GELDİ

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında bir soru üzerine Akar ve kuvvet komutanlarının Ege Denizi’ndeki Kardak Kayalıklarına gidişi gündeme geldi.

Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hala geçerli olduğunu söyledi.

“İYİ KOMŞULUK AB’YE KATILIM İÇİN ÖNEMLİ BİR KRİTER”

Yunan olan Başsözcü Schinas, ekleme yapmak istediğini belirterek, “Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter.” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etmişti.

Ajanslar

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I132899