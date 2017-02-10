AB’den İskoçya’ya kötü haber

Üst düzey bir AB yetkilisi, bağımsız bir İskoçya’nın doğrudan Birlik üyesi olabileceği beklentileri hakkında olumsuz konuştu.

AB Komisyonu’nun İngiltere temsilcisi Jacqueline Minor, bağımsız bir İskoçya’nın AB üyesi olmak için diğer aday ülkelerle aynı prosedürü takip etmesi gerektiğini söyledi.

’49. MADDE İSKOÇYA İÇİN DE GEÇERLİ’

2014’teki bağımsızlık referandumundan bu yana AB Komisyonu’nun İskoçya’ya olan bakışının değişmediğini vurgulayan Minor, mevcut bir üyenin içinden çıkan başka bir ülkenin otomatikman AB ailesine dahil olamayacağını belirtti. Lizbon Anlaşması’nın AB’ye giriş şartlarını düzenleyen 49. Maddesi’ne atıfta bulunan Minor, bu maddenin İskoçya için de başlangıç noktası olduğunu söyledi.

“Üye olmak için sırada bekleyen bir dizi aday ülke var – Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek. Gerçi bu ülkeler üyelik kriterlerini yerine getirmekten hala oldukça uzaklar. Ve açıktır ki, eğer İskoçya bağımsız olursa bu listeye dahil olacaktır.” diyen Minor, yine de bağımsız bir İskoçya’nın bu kriterleri çok daha kolay bir biçimde yerine getirebileceğini ifade etti.

‘İSKOÇYA’NIN BREXIT GERÇEKLEŞTİĞİNDE ORTAK PAZARDA KALMASI THERESA MAY’E BAĞLI’

AB Komisyonu İngiltere temsilcisi ayrıca, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’un Brexit gerçekleşmesi halinde ülkesinin ortak pazarda kalmaya devam etme planları hakkında da olumsuz konuştu. Jacqueline Minor, bunun İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından önerilmesi gerektiği belirtirken, geçmişte böyle bir örneğin bulunmadığını belirtti.

‘İSKOÇYA EURO BÖLGESİNE DAHİL OLACAĞINA SÖZ VERMELİ’

Minor, Sturgeon’un itirazlarından biri olan ortak para birimi üyeliğine de değindi. “Bağımsız bir İskoçya üye olmak için prensip olarak Euro bölgesine dahil olma sözü vermeli” diyen Minor, üyelik tarihi için de en erken 2020’yi işaret etti. Minor, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in birliğin kendi döneminde daha fazla genişlemesini istemediğini söyledi.

Minor’un bu açıklamaları, Brexit resmen gerçekleşmeden ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenleyip AB üyeliği için avantaj elde etmek niyetinde olan Başbakan Sturgeon’u rakipleri karşısında zor duruma düşürdü.

RS-Ajanslar