AB’den İngiltere’ye uyarı: Bizi tehdit etmeyin..Brexit yol haritası (infografik)

Resmen başlatılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci, İngiliz gazetelerinde farklı boyutlarıyla inceleniyor. Guardian gazetesi, AB’nin İngiltere’ye yaptığı uyarıya dikkat çekiyor.

Guardian İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupalı liderlere, kapsamlı bir Brexit anlaşması yapılmazsa bunun güvenlik iş birliğinde aksamalara neden olacağı uyarısında bulunmasının, Avrupa’da “şantaj” olarak algılandığını yazıyor.

Gazete Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’deki üst düzey diplomatların, May’in bu sözlerini eleştirerek İngiltere’ye güvenliği “pazarlık kartı” olarak kullanmaması uyarısında bulunduklarını belirtiyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalist bloğun lideri Gianni Pitella Guardian’a yaptığı açıklamada “Müzakerelerde insanların hayatlarıyla oynamak korkunç olur. Theresa May’in iyi bir başlangıç yaptığını söyleyemem” dedi.

Gazete Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, May’in “paralel müzakere” talebini de hızlı şekilde reddettiğine dikkat çekiyor.

May Brexit müzakerelerinin, İngiltere ve AB’nin Brexit sonrası ilişkilerine dair görüşmelerle paralel yürütülmesini istemişti.

Merkel ise AB ve İngiltere’nin gelecekteki ilişkilerinin ancak “boşanma anlaşmasına” varıldıktan sonra görüşüleceğini belirtti.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39427816